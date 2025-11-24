Demo für Onimusha 2: Samurai’s Destiny ist da

Eine Demo für das Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam verfügbar, dies kündigte Capcom an.

Zur Onimusha 2: Samurai’s Destiny-Demo

Wichtig vorab zu wissen: Speicherdaten aus der Demo können nicht in das gesamte Spiel übertragen werden. Es ist also wirklich nur ein Vorgeschmack auf das Game, und worum geht es? Onimusha 2: Samurai’s Destiny kehrt mit Grafiken mit höherer Auflösung und modernisierter Steuerung zurück. Erlebe die packende Handlung und die intensive Schwertkampf-Action, die diesen Capcom-Klassiker dazu gebracht haben, weltweit über zwei Millionen Einheiten zu verkaufen.

Der Hauptdarsteller von Onimusha 2 ist kein anderer als Jubei Yagyu, ein Oni-Krieger, der dem berühmten japanischen Schauspieler Yusaku Matsuda nachempfunden ist. Jubei erhält dank der Oni-Kraft neue Kampftechniken. Entfessle die Kraft eines kritischen Angriffs und dominiere das Schlachtfeld! Onimusha 2: Samurai’s Destiny wurde bereits am 23. Mai 2025 über Steam für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht. Hier ist ein Trailer für euch: