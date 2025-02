Dem Sommer ganz nah im KOLLERs am Millstätter See

Eintauchen in das kristallklare Wasser des Millstätter Sees, auf Wasserskiern seine Bahnen ziehen, auf einem Segelboot die Sommerbrise spüren, auf dem „Weg der Liebe“ durch sanfte Berglandschaften wandern, am Seeufer entlang radeln oder den Tag mit einem Sun-Downer auf der Terrasse ausklingen lassen – all das ist Sommer im KOLLERs am See.

Erholung am Seeufer

Direkt am Seeufer haben Verena und Hubert Koller mit ihrem Hotel KOLLERs ein wahres Paradies für Genießer:innen geschaffen – mit dem ausgezeichneten KOLLERs SPA und dem exklusiven See-SPA, mit dem beheizten, direkt in den See integrierten Seebad und den kulinarischen Kreationen der Spitzenküche.

Abenteuer und Romantik: Ein Sommer voller Höhepunkte

Heute am See, morgen in den Bergen: Das Hotel KOLLERs am Millstätter See bietet seinen Gästen die ganze Palette des sommerlichen Naturgenusses. Wenn abends das hoteleigene Motorboot in den Sonnenuntergang schippert (die Flasche Champagner ist natürlich mit an Bord) oder zwei mit dem Segelboot gemütlich über den See gleiten (der Steuermann hat den Picknickkorb mit dabei), dann geht das Sommer-Feeling unter die Haut.

Zeitreise und Exklusivität: Auf hoher See mit der „POTO“

Die „POTO“ ist das aufwändig restaurierte Oldtimer-Schiff des KOLLERs. Mit ihm unternehmen Hotelgäste Ausflüge oder verbringen unvergessliche Stunden zu zweit auf „hoher See“. Sonnenanbeter verlegen die See-Wellness auf das Sonnendeck des Relax-Schiffs „MS KOLLERs Swan“ und wiegen sich in Ruhe und Stille unter dem Sommerhimmel.

Romantisch: Ein Dinner mitten auf dem See

Das kann nur noch ein „Dinner for 2“ auf der schwimmenden Palmeninsel toppen: mit Aperitif am Strand, Butler und festlich gedecktem Tisch im „Restaurant für 2“ mitten auf dem See. Für das Sieben-Gänge-Gourmetmenü wird jeder Gang frisch zubereitet und vom Butler per Boot serviert.

Naturerlebnisse, die die Seele berühren

Über 500 Kilometer markierte Wanderwege laden zum Spazieren und Wandern. Wer sich auf die Spuren des „Feuersteins der Liebe“ begibt, der wandert über den Liebespfad auf der Millstätter Alpe bis zum Granattor und sammelt rot funkelnde Granatsteine. Buchtenwanderungen oder Klangwanderungen zwischen dem Plätschern des Gebirgsbachs, Vogelgezwitscher und dem Rauschen des Waldes inspirieren die Sinne.

Aktive Entdeckungstouren: Mit dem Rad die Umgebung erkunden

Ein 28 Kilometer langer Radweg führt vom Hotel KOLLERs um den See durch eine reizvolle Landschaft am Seeufer. Für Mountainbiker:innen gibt es attraktive Routen, die Biker:innen bis auf 2.000 Meter Höhe bringen. Fahrräder, Trekkingbikes, Mountainbikes und Kinderfahrräder können im KOLLERs kostenlos ausgeliehen werden. E-Bikes sind gegen Gebühr erhältlich.

Hoch hinaus: Erholung auf der KOLLERs Alm

Und wenn es einen doch mehr in die Berge zieht: Das KOLLERs Alm-Chalet mit Blockhaus-Sauna, Natur-SPA und Sternenbalkon liegt auf 1.750 Metern Höhe an einem plätschernden Bächlein auf dem Tschiernock hoch über dem Millstätter See.

Ein Festjahr voller Erinnerungen: Das Jubiläumsjahr 2025

Das Hotel KOLLERs in Seeboden am Millstätter See blickt im Jahr 2025 auf zwei bedeutende Jubiläen zurück: 70 Jahre seit der Gründung des Hotels und 100 Jahre seit dem Bau des Oldtimerschiffs „POTO“, das Hotelgäste zu romantischen Ausfahrten auf dem See einlädt. Das Jubiläumsjahr bietet besondere Höhepunkte: Im April und Oktober finden spezielle Festwochen statt. Die Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das historische Einblicke mit modernen Erlebnissen verbindet.

