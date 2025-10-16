DEICHMANN launcht WICKED-Kollektion in Berlin

In Berlin inszenierte DEICHMANN den internationalen Launch der limitierten WICKED-Kollektion vor über 180 Gästen: Yellow Brick Road, smaragd-rosé Lichtwelten und ein Kirschblüten-Showpiece mit schwebenden „Seifenblasen“ rahmten Boots, Pumps und Accessoires. DIY-Personalisierung, Freundschaftsbänder, eine Piercing-Area und das Set von DJ Robin Solf prägten die Stimmung. Unter den VIPs: GNTM-Teilnehmer Samuel Dohmen, Model Lottie Moss, Journalist Adi Weiss, Moderatorin Janin Ullmann, San Diego Pooth und viele andere – mit Ausblick auf „Wicked: Teil 2″.

Magische Momente in der Heeresbäckerei: Am Mittwochabend erlebten mehr als 180 Gäste den internationalen Launch der exklusiven Deichmann x WICKED-Kollektion. Prominente Gäste, Medienvertreter und Content Creator wie Samuel Dohmen, Stella Stegmann und Xhem wurden auf eine fantastische Reise in das Land der Hexen von OZ, Glinda und Elphaba, entführt. Eine fantastische Reise, die das epische Finale des weltweiten Kino- Phänomens von Universal Pictures, „Wicked: Teil 2″, anteasert, das am 19. November 2025 in die Kinos kommt.

Die Kollektion: Deichmann x WICKED

„Tolles Event, starke Vibes – genau die richtige Schuhkollektion für einen so erfolgreichen Film„, so Silvia Kosbow, Leitung Marketing & Kommunikation Deichmann Österreich.

Die DEICHMANN x WICKED-Kollektion ist seit dem 14. Oktober bei DEICHMANN Österreich online und in ausgewählten Stores erhältlich und verbindet märchenhafte Eleganz mit urbaner Attitüde: robuste Lace-up- und Combat-Boots in Schwarz, Smaragdgrün und zartem Rosé treffen auf hohe Schäfte, profilierte Sohlen und markante Ösen – teils mit Lack-Elementen, Quilting, Logo-Patches und funkelnden Kristall-Details. Ergänzt wird der Schuhfokus durch feminine Accessoires wie eine kompakte Crossbody-Bag in Rosé mit goldener Hardware.