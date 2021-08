DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game kommt im November

Mit DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game erscheint ein verrücktes Game. Wie schräg genau, seht ihr hier im Trailer! Im Stile des Goat Simulators werdet ihr für Chaos sorgen…

Über den DEEER Simulator

Raus aus dem Early Access und auf so gut wie alle Plattformen am 25. November: DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game wird für PlayStation, Xbox, Switch und PC (über Steam) für 19,99 Euro starten. Dies kündigten der Herausgeber Playism und Entwickler Gibier Games an. Der Titel lässt euch als Hirsch spielen und lässt sich am besten als “langsames Stadtzerstörungsspiel” beschreiben. Ihr könnt eure Tage damit verbringen, herumzutollen und ein friedliches Leben mit den anderen Tieren in der Stadt zu genießen. Oder aber ihr werdet euren dehnbaren Hals und euer spitzes Geweih einsetzen, um alles um euch herum vollständig zu zerstören.

Es versteht sich von selbst, dass der Weg der Zerstörung die gesamte Polizei auf euch hetzen wird. Wenn ihr ein tragisches Ende vermeiden wollt, wisst ihr, auf wen ihr eure “Waffen” richten solltet. DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game wurde ursprünglich im Januar 2020 auf Steam als Early Access Game veröffentlicht. Jetzt, da die Entwicklung in die Endphase eingetreten ist, kommt die Vollversion des Titels (zur Website des Spiels) am 25. November für Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Für alle, die ein Video zum Low-Poly-Spektakel wollen, haben hier die Chance – seht gleich den aktuellen Trailer an!