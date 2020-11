Deathloop Release-Termin enthüllt: Im Mai geht’s in die Todesschleife

Gute Nachrichten für alle, die auf den Deathloop Release-Termin warten – Bethesda verkündete nun feierlich, dass der innovative First-Person-Shooter von Arkane Lyon am 21.5.2020 in verschiedenen Editionen für PS5 und PC erscheint.

Worum geht’s?

Willkommen auf Blackreef, wo weder die Party noch der buchstäbliche Mordsspaß je enden. Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. Doch das ist keine leichte Aufgabe, denn die Ziele sind über die gesamte Insel verstreut. Zu allem Überfluss sitzt ihm dabei noch seine Widersacherin Julianna im Nacken, die den Loop mit allen Mitteln schützen wird. Wer Lust hat, in die Rolle der Widersacherin zu schlüpfen, kann als Julianna in die Kampagne eines anderen Spielers eingreifen. Lernt von jedem Kreislauf – probiert neue Wege, sammelt Informationen und eignet euch neue Waffen und Fähigkeiten an, um diesen Loop zu brechen.