Death Stranding 2: On the Beach bekommt einen neuen Trailer

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Kojima Productions haben ein neues Video zu Death Stranding 2: On the Beach veröffentlicht.

Über Death Stranding 2

Im Spiel startet ihr eine inspirierende Mission der menschlichen Verbindung jenseits der UCA. Sam – mit Gefährten an seiner Seite – begibt sich auf eine neue Reise, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Begleitet sie, wenn sie eine Welt durchqueren, die von jenseitigen Feinden, Hindernissen und einer eindringlichen Frage heimgeplagt wird: Sollten wir uns annähern? Dabei erwartet uns eine einzigartige und erforschbare Welt. Die großen offenen Weltumgebungen von Death Stranding 2: On the Beach sind voller Geheimnisse, die es zu finden gilt. Sie sind zudem unglaublich vielfältig und stellen einzigartige Herausforderungen bei der Navigation dar. Gekämpft wird auch: Ob gegen menschliche Feinde oder jenseitige Wesen, uns stehen eine Reihe von Optionen zur Verfügung.

Führen wir aggressive Verhandlungen, sind wir dabei eher hinterhältig oder schleichen wir uns komplett an den Gefahren vorbei? Wie wir das Ganze angehen, soll ganz bei uns liegen. So wie beim Vorgänger wird auch eine fesselnde Geschichte mit starken Charakteren versprochen. Nach den Ereignissen von Death Stranding folgt diese neue Geschichte Sam auf einer neuen Reise, in der wir uns auf das Unerwartete vorbereiten sollten. Soziales Gameplay ist ebenfalls mit von der Partie, denn unsere Aktionen können beeinflussen, wie andere mit der Welt des Spiels interagieren und umgekehrt. Da sollten wir sicherstellen, dass wir unsere Spuren bedacht hinterlassen. Wie dem auch sei, Death Stranding 2: On the Beach soll am 26. Juni für PlayStation 5 erscheinen. Ist das was für euch?