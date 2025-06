Dear me, I was von den Another Code: Recollection-Machern kommt

Wenn euch das Remake von Another Code: Recollection gefallen hat, solltet ihr euch wohl Dear me, I was näher ansehen. Hier ein Video!

Zu Dear me, I was

Alle Fans von Abenteuern können sich das nächste interaktive Spiel von Arc System Works für Nintendo Switch 2 vormerken. Denn Dear me, I was erscheint diesen Sommer im eShop, und es verspricht einiges. Es ist ein interaktives „textloses“ Abenteuer und wird von Regisseur Maho Taguchi und Art Director Taisuke Kanasaki (Another Code / Hotel Dusk) geleitet. Taguchi erwähnt, dass dies ein Spiel ist, das „für erwachsene Frauen entwickelt wurde“, das dazu beitragen soll, „dass man sich nach dem Spielen etwas positiver fühlt“. Der Titel verwendet auch eine Animationstechnik, die als Rotoskopie bekannt ist. Hier ist ein bisschen mehr darüber aus der offiziellen Beschreibung, zusammen mit der Geschichte.

„Dear me, I was ist ein interaktives Abenteuer, bei dem Sie eine Geschichte mit wunderschönen Bildern genießen können, die den lebendigen Aquarellstil von Taisuke Kanasaki mit der Rotoskoptechnologie verbindet. Die echt wirkenden Charaktere werden Ihr Herz mit Sicherheit tief bewegen. In dieser Geschichte werden Sie das Leben einer bestimmten Frau noch einmal erleben. Erlebe Freude, Trauer und Wachstum durch ihr gewöhnliches und bescheidenes Leben. Erleben Sie die Geschichte, die sie in einem Leben webt, das mit anderen verbunden ist.“ Dieses Spiel wird im Sommer 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Hättet ihr Interesse an diesem Titel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.