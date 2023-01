Dead Space Remake ab sofort erhältlich

Electronic Arts und Motive Studio veröffentlichten heute das Remake des Science-Fiction Survival-Horror-Klassikers Dead Space für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Dead Space versetzt Spieler:innen in die Rolle von Isaac Clarke, einem gewöhnlichen Ingenieur, der auf einer Routinemission ein gigantisches Bergbauraumschiff, die USG Ishimura, reparieren soll. Doch an Bord der Ishimura erwartet ihn ein wahrer Albtraum: Die Schiffsbesatzung wurde umgebracht und infiziert. Und Isaacs Freundin Nicole muss noch irgendwo an Bord sein. Isaac ist allein und sitzt in der Falle. Ihm bleiben nur seine technischen Werkzeuge und Fähigkeiten als Ingenieur, mit denen er ums Überleben kämpft – nicht nur gegen furchterregende Monster, den sogenannten „Nekromorphs“, sondern auch gegen seinen eigenen Verstand.