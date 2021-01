Dead Cells Fatal Falls DLC released

Und was wäre ein Update ohne neue Waffen? Das neue, manische Schwert (ja, es kann fliegen) von Fatal Falls ist so gestaltet, dass es Brutalitäts-Spielerinnen und -Spielern ein gutes Gegenstück zur großen Kriegseule und dem Pilzimpf bietet. Zudem wurden Sensen, zweifellos eine der ikonischeren Waffengattungen, hinzugefügt. Sie fühlen sich von Gegnern angezogen und werden euch eine kurze Zeit lang folgen. Insgesamt wurden sieben neue Waffen hinzugefügt: Blitzableiter, Laterne des Fährmanns, Sicheln der Vogelscheuche, Eisenstab, Schlangenzähne, Serenade und Kokon. Jede davon wird in unterschiedlichen Bereichen der neuen Biome ausgesprochen nützlich sein. Und weil es nicht nur aber auch ums Aussgehen geht fügt das Update zudem zehn neue Outfits hinzu.