DAZN FAST und DAZN RISE ab sofort bei Zattoo in Deutschland und Österreich verfügbar

Pünktlich zum Finale der UEFA Women’s Champions League sind beim TV-Streaming-Anbieter Zattoo ab sofort die Sender DAZN FAST und DAZN RISE in Deutschland und Österreich verfügbar. Durch die Kooperation schauen Nutzerinnen und Nutzer bei Zattoo spannende Programmhighlights aus den internationalen Top-Ligen der LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie besten Frauensport. Zattoo ist der erste TV-Streaming-Anbieter im Markt, der mit DAZN FAST und DAZN RISE sowohl in Deutschland als auch in Österreich gleichzeitig startet.

Worauf dürft ihr euch freuen?

Nutzerinnen und Nutzer von Zattoo finden die beiden neuen Sender DAZN FAST und DAZN RISE ab sofort in ihrer Senderübersicht. Die Sender sind für alle Zattoo Abos verfügbar und in Deutschland zusätzlich auch für Nutzerinnen und Nutzern des werbefinanzierten Free-Modells.

„Wir freuen uns, unser Angebot für sportinteressierte Nutzerinnen und Nutzern mit DAZN FAST und DAZN RISE weiter auszubauen. Gerade das Interesse an den Frauensportligen steigt und dem können wir mit DAZN RISE nachkommen”, erläutert Constanze Gilles, General Manager Direct-to-Consumer bei Zattoo. „Zattoo positioniert sich bewusst als Alternative zum klassischen Kabelfernsehen und setzt dabei auch auf Inhalte, die Kabelkunden heute nicht haben.”

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: „Wir freuen uns, DAZN RISE und DAZN FAST pünktlich zum Finale der UEFA Women’s Champions League auf Zattoo in Deutschland und Österreich starten zu können. Unser Ziel ist es, unser Free-to-Air-Angebot so vielen Sportfans wie möglich zugänglich zu machen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Fans auf den größten Plattformen auf die Kanäle zugreifen können und Zattoo ist definitiv eine der beliebtesten TV-Streaming-Plattformen in der Region.“

DAZN FAST: Dokumentationen, Highlights, Features, Shows und Re-Live-Matches

DAZN FAST ist ein kostenfrei empfangbarer Sender und bietet eine umfangreiche Auswahl aus dem DAZN-Programmkatalog, wie Highlight-Clips und ganze Spiele im Re-Live aus den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 oder Pokalwettbewerben wie dem englischen FA Cup und Carabao Cup. Darüber hinaus sind auch Doku-Serien und DAZN Originals, aber auch Beiträge aus den Serien “Decoded” und “Unfiltered” auf DAZN FAST zu sehen

DAZN RISE: Der erste Frauensport-Sender für alle

DAZN RISE zeigt 24/7 den besten Frauensport an einem Ort, mit einer Auswahl an Live- und Highlight-Content aus die UEFA Women’s Champions League, die französische und spanische erste Liga und ab September die Frauen-Bundesliga, sowie Golf, Handball, Feldhockey und Kampfsport.