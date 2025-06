Das zweite Titel-Update von Monster Hunter Wilds ist da

Das zweite kostenlose Titel-Update von Monster Hunter Wilds wird am 30. Juni veröffentlicht, gab Capcom bekannt. Was ist alles enthalten?

Über das Monster Hunter Wilds-Update

Es wird Lagiacrus und Seregios als jagbare Monster sowie neuartige Waffen und andere neue Funktionen hinzufügen. Ein drittes kostenloses Titel-Update soll Ende September veröffentlicht werden. Nach seinem letzten Auftritt in Monster Hunter Generations Ultimate feiert Lagiacrus ein triumphales Comeback in Monster Hunter Wilds. Regisseur Yuya Tokuda war begeistert, mehr über das erste Flaggschiff-Monster zu erzählen, das er von Anfang bis Ende mitentwerfen konnte, und wie sie spezielle Unterwasseraktionen für einen Teil Ihres Kampfes mit diesem Leviathan im Spiel integriert haben. Seregios, ein sich schnell bewegender Wyvern, der sein Debüt in Monster Hunter 4 Ultimate gab, wird auch in Titel Update 2 in die Verbotenen Länder einschlegen.

Dieser agile Aerialist wurde für Monster Hunter Wilds verstärkt, um die Reflexe der Jäger in einem sich schnell bewegenden und schlagvollen Schlagtanz zu verbessern. Nach Abschluss ihrer ersten Hauptmissionen werden sowohl Lagiacrus als auch Seregios auch als 8★ Monster erscheinen, wenn das Title Update 2 am 30. Juni für Jäger HR41 und höher veröffentlicht wird. Ab dem 30. Juli wird der stürmische Uth Duna auch als zeitlich begrenzte Event-Quest und kostenlose Herausforderungsquest erscheinen und die neuen Rüstungssätze Uth Duna γ und Felyne Uth Duna γ für Jäger belohnen, die den Sturm überstehen können.

Modejäger, die Form und Funktion verschmelzen wollen, suchen nicht weiter! Ab Titel-Update 2 wird die Herstellung der endgültigen Waffe in einem Baum, Artian-Waffen von Rarität 8 und hochrangigen Palico-Waffen dieses Design als geschichtete Waffe freischalten. Sobald Jäger ihre Passform perfektioniert haben, können sie ihre Designs mit neuen Fotomodusoptionen wie Helligkeitseinstellungen und Filtereffekten verbessern und zur Schau stellen, zusammen mit der Möglichkeit, ihren Handler, Palico, Seikret und mehr auf der Registerkarte Zeichenanzeige auszublenden. Jäger können sich auch auf neue Unterstützungsoptionen freuen, während sie auf dem Feld sind, wobei der neugierige Biologe Erik Alma als Handler der Avis-Einheit einspringen kann, und die Schwert- und Schild-Unterstützungsjägerin Mina, die sich von der Vespae-Einheit anschließt. Titel-Update 2 fügt auch die Möglichkeit für Jäger hinzu, auszuwählen, welche Unterstützungsjäger sie beschwören, um eine ideale Gruppenzusammensetzung zu bilden.

Ab dem 23. Juli können sich Jäger auf ein neues saisonales Fest mit der Ankunft von The Festival of Accord: Flamefete freuen. Diese Feier umfasst zeitlich begrenzte neue Grand Hub-Dekorationen, Mahlzeiten, zeitlich begrenzte Ausrüstung, Gesten und mehr! Die Monster Hunter Rathalos Telecaster, die vom legendären Gitarrenhersteller Fender zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie entwickelt wurde, erscheint ab dem 27. August in Monster Hunter Wilds als Geste im Spiel, die durch eine zeitlich begrenzte Event-Quest erhalten werden kann! Das Titel-Update 2 wird auch neue kostenpflichtige und kostenlose DLCs einführen, darunter vier kostenlose Tanzgesten, zusätzliche kostenpflichtige DLCs und die Veröffentlichung von Cosmetic DLC Pack 2, das in der Premium Deluxe Edition und dem Cosmetic DLC Pass für Monster Hunter Wilds enthalten ist.