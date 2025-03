Das Xiaomi 15 Ultra im Test: Kamera-Champion mit Premium-Anspruch

Eine 1-Zoll-Hauptkamera und das 200 MP-Teleobjektiv stehen dabei im Fokus, unterstützt durch Leica Summilux Objektive. Die Performance soll durch den Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 3nm-Prozesstechnologie sowie das neue Xiaomi HyperOS 2 Betriebssystem auf ein völlig neues Niveau gehoben werden. Hinzu kommen Innovationen wie das Xiaomi Shield Glass 2.0, ein All Around Liquid Display und die Xiaomi Guardian Structure für höhere Widerstandsfähigkeit. Das edle, von Kameras inspirierte Design rundet das Premium-Paket ab. Als besondere Zugabe winken in Österreich zum Start vier Monate kostenloses Spotify Premium und drei Monate Zugriff auf YouTube Premium. Kann es im täglichen Einsatz überzeugen? Packen wir es zunächst einmal aus!

So setzt das Smartphone mit Leica-Power neue Maßstäbe im Kamera-Smartphone-Segment. In unserem Test zeigt sich, ob die Premium-Ambitionen auch im Alltag überzeugen können, oder ob der hohe Preis nur für Foto-Fans gerechtfertigt ist. Pünktlich zum Launch haben wir einen Blick auf Xiaomis neuestes Flaggschiff-Gerät werfen können. Die offizielle Website des Herstellers zeigt eindrucksvoll, worauf der Fokus bei diesem Premium-Smartphone liegt: Xiaomi bezeichnet es als „Sternstunde der Fotografie“, was bereits viel verspricht. Der chinesische Hersteller setzt auf die strategische Partnerschaft mit Leica und integriert ein beeindruckendes Vierfach-Kamerasystem der nächsten Generation mit einem großen Brennweitenbereich.

Das Xiaomi 15 Ultra, ausgepackt

Man merkt es dem Xiaomi 15 Ultra sofort an: Dieses Smartphone will mehr sein als ein gewöhnliches Handy. Die markante, kreisrunde Kamera-Insel auf der Rückseite erinnert tatsächlich an eine professionelle Kamera und nimmt etwa ein Drittel der Rückseite ein. Bei unserem Testgerät in der Silver Chrome-Variante ist die Kombination aus hochwertigen Glasfasern in Luftfahrtqualität und PU-Leder wirklich beeindruckend – dies verleiht dem Gerät nicht nur einen klassischen Look, sondern auch eine angenehme Haptik, die sich von den Marktbegleitern wohltuend abhebt. Die Anordnung der Bedienelemente folgt dem typischen Xiaomi-Schema: rechts befinden sich der Standby-Knopf und die Lautstärkewippe, links ist die Kante clean gehalten. Unten gibt es den üblichen Mix aus USB-C-Anschluss, Lautsprecher, SIM-Schacht und Mikrofon.

Frontseitig präsentiert sich das Xiaomi 15 Ultra mit einem beeindruckenden Display, das durch seinen ultradünnen Rahmen und die elegant abgerundeten Ecken besticht. Die Vorderseite wird vom sogenannten „All Around Liquid Display“ dominiert, das nahtlos in den umlaufenden, vierfach gekrümmten Rahmen übergeht. Der stabile Aluminiumrahmen mit präziser CNC-Verarbeitung vermittelt beim Halten sofort einen Premium-Eindruck. In der Praxis spürt man das Gewicht des Geräts zwar durchaus – die vielen High-End-Komponenten und der große Akku wiegen nun mal was –, aber es ist nicht übertrieben. Im Alltag liegt das Smartphone angenehm in der Hand, trotz seiner Größe – die markante Kamera-Insel macht das Smartphone dann doch ein wenig kopfschwer. Klotzen statt kleckern!

Ein Display der Extraklasse

Das Xiaomi 15 Ultra setzt auf ein sogenanntes „All Around Liquid Display“, das auf den ersten Blick mit seiner Brillanz überzeugt. Der AMOLED-Bildschirm zeigt satte Farben und tiefe Schwarzwerte, die besonders bei Multimedia-Inhalten beeindrucken. Die automatische Bildwiederholrate kann zwischen 1 und 120 Hertz variieren, was sowohl energieeffiziente Nutzung als auch butterweiche Animationen ermöglicht. Im Gegensatz zu manchen Konkurrenzprodukten, die zwar mit adaptiven Bildschirmen werben, aber in der Praxis nur zwischen wenigen festen Hertz-Werten wechseln, nutzt das Smartphone die Technologie tatsächlich voll aus. Hut ab! Die Auflösung von 3200 × 1440 Pixeln sorgt für gestochen scharfe Darstellung, was besonders beim Betrachten von Fotos und hochauflösenden Videos zur Geltung kommt.

Mit einer maximalen Spitzenhelligkeit von 3200 Nits zählt das Display zu den hellsten auf dem Markt – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt alles gut ablesbar, was im Sommer praktisch ist. Geschützt wird der Bildschirm durch das neue Xiaomi Shield Glass 2.0, das laut Herstellerangaben bis zu 25 % besser vor Stürzen schützen soll als sein Vorgänger. In der Praxis macht sich die Qualität des Displays bei allen Anwendungen bemerkbar – sei es beim Scrollen durch soziale Medien, beim Gaming oder beim Betrachten der selbst aufgenommenen Fotos und Videos. Besonders die exzellente Farbkalibrierung und die präzise Toucheingabe fallen im Alltag positiv auf. Die gebogenen Kanten des Displays mögen Geschmackssache sein, in der Praxis sorgen sie jedoch für ein nahtloses Wischgefühl, das bei der täglichen Nutzung durchaus angenehm ist.

Leistung ohne Ende

Als Flaggschiff der Xiaomi-Reihe ist dieses Gerät mit dem aktuellsten Snapdragon 8 Elite Prozessor ausgestattet, der auf 3nm-Prozesstechnologie basiert. In Kombination mit großzügigem RAM (der Standard ist 16 GB davon) sorgt dies für Leistung, die selbst anspruchsvollste Nutzung zufriedenstellend meistern sollte. Im täglichen Gebrauch ist das Gerät blitzschnell, Apps öffnen sich ohne merkliche Verzögerung, und selbst bei komplexen Multitasking-Szenarien zeigt das Gerät keine Schwächen. In Geekbench 6-Tests erreicht das Xiaomi 15 Ultra beeindruckende Werte, die es an die Spitze der Android-Smartphones katapultieren: 3087 (single), 9449 (multi) und 19010 (GPU) sind Rekord! Auch beim Gaming zeigt sich das Gerät von seiner besten Seite – grafikintensive Spiele wie Genshin Impact oder Diablo Immortal laufen flüssig mit hohen Einstellungen.

Wärmeentwicklung ist bei dieser Leistungsklasse natürlich ein Thema, und hier zeigt sich, dass Xiaomi am Kühlsystem gearbeitet hat. Bei normaler Nutzung bleibt das Smartphone angenehm kühl, und selbst bei längeren Gaming-Sessions oder beim Aufnehmen von 4K-Videos erwärmt sich das Gerät zwar spürbar, aber nicht unangenehm heiß. Ein leichtes Throttling der Leistung ist nach längerem Dauerstress messbar, aber im realen Einsatz kaum spürbar. Das Xiaomi HyperOS 2 Betriebssystem, das auf Android 15 basiert, trägt seinen Teil zur flüssigen Nutzererfahrung bei. Die Oberfläche ist aufgeräumt und reagiert unverzüglich auf all eure Eingaben. Xiaomi hat hier deutliche Fortschritte gegenüber früheren MIUI-Versionen gemacht – die Benutzeroberfläche wirkt erwachsener und verzichtet auf unnötige Spielereien. Ehre, wem Ehre gebührt!

Rekordverdächtige Kameras

Das eindeutige Highlight des Xiaomi 15 Ultra ist das Vierfach-Kamerasystem, das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Hier zeigt sich, dass die strategische Partnerschaft mit dem deutschen Traditionshersteller mehr als nur Marketing ist. Das System besteht aus vier Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten:

14 mm Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 MP-Sensor und f/2.2 Blende

23 mm Hauptkamera mit 50 MP LYT-900 Sony-Sensor (1 Zoll Größe) und f/1.63 Blende

70 mm schwebende Telekamera mit 50 MP-Sensor und f/1.8 Blende

100 mm Ultra-Telekamera mit 200 MP-Sensor (1/1.4 Zoll Größe) und f/2.6 Blende

Diese Kombination deckt einen beeindruckenden Brennweitenbereich von 14mm bis 200mm ab und bietet damit Flexibilität für nahezu jede Fotosituation. Die Hauptkamera mit ihrem großen 1-Zoll-Sensor liefert außergewöhnliche Ergebnisse, besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das Leica Summilux-Objektiv mit seiner großen f/1.63 Blende sammelt enorm viel Licht, was zu beeindruckenden Nachtaufnahmen führt. Leica bietet zudem zwei Bildstile an – Leica Authentic Look für einen natürlicheren Look und Leica Vibrant Look für etwas kräftigere Farben, beide mit dem typischen Leica-Charakter.

Das 200 MP-Ultra-Teleobjektiv ist eine Besonderheit und ermöglicht detailreiche Aufnahmen aus großer Entfernung. Mit einer Brennweite von 100mm (entspricht etwa einem 4x optischen Zoom) und dem großen 1/1.4-Zoll-Sensor liefert es auch bei suboptimalen Lichtverhältnissen beeindruckende Ergebnisse. Xiaomi gibt an, dass die Lichterfassung im Vergleich zum Vorgängermodell um 136 % gesteigert wurde, was sich in der Praxis durch rauschärmere Aufnahmen bemerkbar macht. Für Makroaufnahmen bietet das Handy gleich zwei Optionen: Das Ultraweitwinkelobjektiv ermöglicht Nahaufnahmen bis zu 5 cm, während das 70mm-Teleobjektiv Makrofotos aus 10 cm Entfernung erlaubt – ähnlich wie wir es beim Test des Sony Xperia 1 VI gesehen haben, das ebenfalls mit Telemakrofotografie punktet. Diese unterschiedlichen Perspektiven eröffnen kreative Möglichkeiten, die bei anderen Smartphones oft fehlen. Bei Videos kann das Xiaomi 15 Ultra mit 8K-Aufnahmen mit 30 fps oder 4K mit bis zu 60 fps überzeugen. Die optische und elektronische Bildstabilisierung sorgt für ruhige Aufnahmen selbst bei Bewegung. Ein Highlight ist der Kinomodus, der mit Wechsel der Fokusebene professionell wirkende Effekte erzeugt.

Zum Akku und der Ausdauer

Ein Flaggschiff-Smartphone muss auch beim Akku überzeugen können, und hier bietet das Xiaomi 15 Ultra mit seinem 5410 mAh fassenden Akku eine solide Grundlage. In unserem Praxistest hielt das Gerät bei normaler Nutzung problemlos einen vollen Tag durch, bei sparsamerer Verwendung sind auch eineinhalb bis zwei Tage möglich. Die variable Bildwiederholrate des Displays und die Effizienz des Snapdragon 8 Elite tragen positiv zur Akkulaufzeit bei. Was das Laden angeht, unterstützt das Smartphone das 90 W HyperCharge-System von Xiaomi, das den Akku in etwa 35 Minuten vollständig aufladen kann – ein passendes Netzteil vorausgesetzt.

In der Praxis bedeutet das, dass ihr in nur 15 Minuten etwa 50 % Akkuladung erreichen könnt – ideal für den schnellen Energieschub zwischendurch. Kabelloses Laden wird mit bis zu 80 W unterstützt, was für ein drahtloses System beeindruckend schnell ist und das Smartphone in etwa 45 Minuten vollständig auflädt. Xiaomi hat zudem an die Akkugesundheit gedacht und integriert ein intelligentes Ladesystem, das die Ladegeschwindigkeit an die Nutzungsgewohnheiten anpasst und so die Lebensdauer des Akkus verlängern soll. Im Alltag arbeitet dieses System unauffällig im Hintergrund – ganz so wie bei Apple.

Vorinstallierte Apps und Software

Das Xiaomi 15 Ultra kommt mit dem neuen Xiaomi HyperOS 2, das auf Android 15 basiert. Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu früheren MIUI-Versionen deutlich aufgeräumter und näher am Stock-Android. Dennoch gibt es einige Xiaomi-spezifische Features, die einen Mehrwert bieten, wie etwa erweitertes Multitasking mit geteiltem Bildschirm und schwebenden Fenstern oder verbesserte Kamera-Funktionen. Bei den vorinstallierten Apps zeigt sich Xiaomi zurückhaltender als früher, was positiv zu bewerten ist. Neben den Google-Standards und den grundlegenden Xiaomi-Apps finden sich einige Partner-Apps wie Spotify und YouTube Premium. Die meisten dieser Apps lassen sich jedoch problemlos deinstallieren, wenn ihr sie nicht benötigt. Das System belegt ab Werk etwa 25 GB Speicherplatz, bei 512 GB Gesamtspeicher echt in Ordnung.

Ein besonderes Augenmerk hat Xiaomi auf die KI-Funktionen gelegt, die unter dem Namen „Xiaomi HyperAI“ zusammengefasst werden. Dazu gehören KI-gestützte Fotoverbesserungen, intelligente Textvorschläge, Übersetzungsfunktionen und Bilderkennungsfeatures. Diese Funktionen sind gut in das System integriert und wirken nicht aufgesetzt. Besonders die Fotoverbesserungen und die schnelle Texterkennung haben uns im Alltag positiv überrascht. Updates verspricht Xiaomi für mindestens vier Jahre bei den Android-Versionen und fünf Jahre für Sicherheitsupdates. Dies ist zwar besser als in der Vergangenheit, bleibt aber hinter den sieben Jahren von Google, Samsung und neuerdings HONOR zurück. Angesichts des Premium-Preises ab 1.499,- Euro (UVP) wäre hier mehr von Seiten der offiziellen Update-Politik wünschenswert gewesen.

Xiaomi 15 Ultra: Die Technik

Hier ist nur das Beste verbaut: Der AMOLED-Bildschirm misst 6,73 Zoll, bietet 3200 x 1440 Pixel, bis zu 3200 Nits Helligkeit und bis zu 120 Hz. Ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Chip sorgt mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz für Höchstleistungen, es gibt eine 200 MP-Kamera und drei 50 MP-Kameras, der Akku fasst 5410 mAh und kann mit bis zu 90 W geladen werden. Xiaomi Shield Glass 2.0 soll laut Herstellerangaben 25 % sturzfester sein als frühere Versionen, die Kamera ist durch Corning Gorilla Glass 7i geschützt, und der Rahmen besteht aus hochfestem 6M42-Aluminium mit präziser CNC-Verarbeitung. Das Smartphone ist nach IP68 zertifiziert und somit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. All das schlägt sich dann in der gefühlten Qualität nieder – im Alltag wirkt das Smartphone äußerst vertrauenserweckend und zuverlässig.

Das Xiaomi 15 Ultra bietet einige Besonderheiten, die es von der Konkurrenz abheben. Besonders erwähnenswert ist das optionale Photography Kit Legend Edition. Dieses Zubehör verwandelt das Smartphone noch mehr in eine echte Kamera, indem es einen physischen Auslöser, eine Daumenstütze und einen zusätzlichen 2000 mAh Akku bietet. Das Kit ist vollständig abnehmbar und nach IP54 gegen Spritzwasser geschützt. Für ambitionierte Fotografie-Fans ist dieses Zubehör definitiv einen Blick wert. Die Audioqualität des Handys kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Stereo-Lautsprecher liefern einen klaren, raumfüllenden Klang mit überraschend guten Bässen für ein Smartphone. Für Kopfhörer bietet das Gerät Bluetooth 5.4 mit Unterstützung für hochwertige Audiocodecs, was allen qualitativ hochwertige kabellose Übertragung ermöglicht.