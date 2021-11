Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist ab sofort erhältlich

Es ist soweit: Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist in Österreich in auffälligen und eindrucksvollen Farben erhältlich. Mehr lest ihr hier!

Über das Xiaomi 11 Lite 5G NE

Im Xiaomi 11 Lite 5G NE finden sich ein leistungsstarker Bildschirm, eine 64MP-Dreifachkamera sowie die Möglichkeit, den Akku mit Schnellladefunktion zu laden. Das Design wird durch die hauchdünnen 1,88 mm an der Oberseite und den Seitenrändern sowie durch die Farbvarianten noch weiter betont. Denn in einem ultradünnen und leichten Gehäuse von nur 6,81 mm und 158 g passt alles rein, was das neue Smartphone zu bieten hat – und das ist eine Menge! Dank eines Snapdragon 778G 5G nutzt das Gerät die Leistung des neuen Mobilfunkstandards 5G, um Inhalte auf den 6,55 Zoll großen AMOLED-Bildschirm zu bringen.

Dazu kommen 10-bit TrueColor Unterstützung und Dolby Vision, was bei Medien immer hilft. Das Gerät setzt einen Fokus auf Bildaufnahmen und bietet mit einer 64 MP-Hauptkamera, einer 8 MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 5 MP-Telemakrokamera gute Hardware plus einer Reihe von KI-gesteuerten Funktionen wie One-Click-KI-Kino, filmischen Videofiltern und einem neuen Vlog-Modus. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist außerdem mit einem 4.250 mAh Akku und einer 33 W-Schnellladefunktion ausgestattet, die im Handumdrehen volle Power garantiert. Was die Farben angeht, so ist das Handy in Truffle Black, Bubblegum Blue und Peach Pink sowie Snowflake White erhältlich. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis ab 429 Euro in der Variante 8GB+128GB erhältlich und kann über die offiziellen Xiaomi-Kanäle bezogen werden.