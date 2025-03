Das Walchsee Aktivresort: Auszeit am See und wertvolle Genussmomente

Zeit ist unsere kostbarste Ressource. Jede/r von uns hat sie und doch scheint sie nie auszureichen. Umso wichtiger ist es, sie bewusst zu nutzen – für Erlebnisse, für Bewegung, für Genuss, für das eigene Wohlbefinden. Genau hier setzt Das Walchsee Aktivresort an: Es ist ein Ort, an dem wertvolle Momente geschaffen werden. Ein Rückzugsort für aktive und bewusste Gäste, die ihre Zeit mit Sinn und Wohlbefinden füllen wollen und mit neuer Energie und anhaltender Erholung in den Alltag zurückkehren.

Zeit zu zweit im Das Walchsee Lakeside: Genuss und Erholung am See

Direkt am Walchsee gelegen, vereint Das Walchsee Lakeside Natur, Eleganz und Komfort. Die exquisiten Suiten bieten höchsten Wohnkomfort und einen atemberaubenden Blick auf den Walchsee und das Kaisergebirge – eine Kulisse voller Magie.

Der private Seezugang ist ein wahres Privileg und schafft ein Gefühl der Privatsphäre und der Ruhe. Hier kann man die entspannende Kraft des Sees in vollen Zügen genießen – sei es bei einem erfrischenden Morgenbad, einem Sonnenuntergang auf der Terrasse oder einfach beim Lauschen der sanften Wellen.

Das Walchsee Lakeside fügt sich architektonisch harmonisch in die Umgebung zwischen Bergen und See ein. Inspiriert von den Farben des Sees, spiegeln sich sanfte Wellenformen in Restaurant und Bar wider. Edle Materialien wie Eiche, Nussbaum und Naturstein schaffen ein authentisches, ruhiges Ambiente – der perfekte Ort, um Kraft zu tanken und wertvolle Zeit zu zweit zu genießen.

Zeit für Bewegung – aktiv den Sommer erleben

Ob Wandern in der beeindruckenden Almlandschaft, eine genussvolle Golfrunde inmitten der Berge, eine herausfordernde Mountainbiketour oder Wassersport am Walchsee – Das Walchsee Aktivresort bietet unzählige Möglichkeiten, den Sommer sportlich zu gestalten und die Natur aktiv zu erleben. Besonders hervorzuheben ist die Kompetenz im Bereich E-Bike und Gravelbike: Erfahrene Bikeguides stehen mit wertvollen Tipps und geführten Touren bereit, um jede Ausfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die abwechslungsreiche Umgebung bietet sowohl für Genussradler als auch für ambitionierte Biker perfekte Strecken. Das Walchsee Aktivresort legt großen Wert auf höchste Qualität und stellt seinen Gästen erstklassige Bikes zur Verfügung. Besonders hervorzuheben sind die High-End Gravelbikes von BMC, die für maximale Performance auf den abwechslungsreichen Trails im Kaiserwinkl sorgen.

Wanderfreunde können aus dem Vollen schöpfen: Dank der privilegierten Lage sind Gipfeltouren schon früh im Jahr möglich. Ob gemütliche Spaziergänge oder anspruchsvolle Bergtouren – die Vielfalt der Wege spiegelt die abwechslungsreiche Landschaft wider und lädt dazu ein, die Natur in ihrer ganzen Pracht zu genießen.

Wer das Wasser liebt, findet am Walchsee ein wahres Eldorado für Wassersportler. Das Wassersportzentrum am See bietet ideale Bedingungen für Aktivitäten wie Stand-Up-Paddling, Wasserski und Bootfahren. Durch die direkte Lage am Wasser lassen sich sportliche Abenteuer nahtlos mit entspannenden Momenten am Seeufer verbinden – für ein Urlaubserlebnis, das Bewegung und Erholung ideal vereint.

Abgerundet wird das sportliche Angebot durch erstklassige Golfmöglichkeiten in der Region – hier findet jeder die passende Aktivität, um den Sommer individuell zu gestalten.

Zeit für Gesundheit – Regeneration für Körper und Geist

Im Das Walchsee Aktivresort stehen Bewegung und Entspannung in harmonischem Einklang. Basierend auf der ganzheitlichen Move & Relax Philosophie werden moderne Trainingsmethoden mit gezielter Regeneration kombiniert, um nachhaltiges Wohlbefinden zu fördern. Nach einem aktiven Tag bieten wohltuende Relax Anwendungen, Saunagänge und Massagen die ideale Möglichkeit, Körper und Geist in Balance zu bringen.

Modernste Analyseverfahren wie die bioelektrische Impedanzanalyse und die Spiroergometrie ermöglichen individuelle, auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmte Gesundheits- und Trainingspläne. Ergänzt wird das Angebot durch innovative Trainingsmethoden wie ICAROS Health Trainings zur Stärkung der Rücken- und Rumpfmuskulatur und aktive Regeneration mit den BLACKROLL Produkten.

Ob nach einer ausgiebigen Wanderung, einer Radtour oder einem Tag auf dem Wasser – im Das Walchsee Aktivresort wird Gesundheit als ganzheitliches Erlebnis verstanden, das Energie spendet und nachhaltig wirkt.

Zeit für Genuss – im Das Lakes Restaurant & Bar am See

Genuss braucht Zeit – und die sollte man sich nehmen. Das Lakes Restaurant & Bar im Das Walchsee Lakeside ist der perfekte Rückzugsort für Genießer, die eine kulinarische Entdeckungsreise in idyllischer Lage erleben möchten. Die einzigartige Architektur und das moderne Ambiente schaffen unvergessliche Momente. Die stilvolle Sonnenterrasse direkt am Ufer verführt mit Lounge-Feeling und einer Atmosphäre, die alle Sinne anspricht.

Die gehobene Küche zeigt sich in mediterran-alpinen Gerichten, frischen regionalen Zutaten, edlen Weinen und kreativen Cocktails. Ob Frühstück, Lunch oder ein mehrgängiges Abendmenü – jeder Moment verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Zeit für die Seele – Natur und Ruhe erleben

Manchmal ist weniger mehr – weniger Trubel, weniger Hektik, weniger Ablenkung. Stattdessen: Weite, Ruhe, Natur. Die idyllische Umgebung des Das Walchsee Aktivresorts lädt dazu ein, innezuhalten, durchzuatmen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Für alle, die im Urlaub nicht nur dem Alltag entfliehen, sondern bewusst genießen wollen, ist Das Walchsee Aktivresort der perfekte Ort. Denn Zeit ist das, was wir daraus machen – und hier wird sie unvergesslich.

Move & Relax. Balance your life. Das Walchsee Aktivresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Die innovative Move & Relax Philosophie bereichert eine Auszeit inmitten der beeindruckenden Landschaft am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges. Das Walchsee Aktivresort bietet 88 Zimmer. Im Mai 2024 wurde Das Walchsee Lakeside mit 22 hochwertig ausgestatteten Suiten und direkter Lage am See eröffnet. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Aktuelle Angebote

Happy.Healthy.Soul Retreat (29.5.–1.7.2025)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 4 Tage aktive Erholung), Get-together mit Aperitif am Anreisetag, energiegeladenes Treatment mit Energy Balls und Balance Pad auf dem Zimmer, facettenreiches Move Programm mit Steffi Rohr, Steffi Stiefvater und Christian Polanc (powervolle Workouts, fließende Yoga-Sessions, meditative Entspannungseinheiten, dynamische Dance-Stunden, inspirierende Fachvorträge und vieles mehr), 1 x Barbecue am See, Eintritt Move & Relax Bereich, Teilnahme am wöchentlichen Aktiv-Programm, Kaiserwinkl Card mit vielen Vergünstigungen in der Region – Preis p. P.: ab 619 Euro

E-Bike Package (10.6.–14.7.2025, 9.–29.9.2025, 3.–15.11.2025)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 5 Tage aktive Erholung), 1 x Bike-Tour inkl. E-Bike Verleih, 1 x Rucksack, Lunchpaket, 1 x Ganzkörpermassage, Eintritt Move & Relax Bereich, Teilnahme am wöchentlichen Aktiv-Programm, Kaiserwinkl Card mit vielen Vergünstigungen in der Region, – Preis p. P.: ab 775 Euro