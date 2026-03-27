Das Ungewissheit hat ein Ende: Sensation um Bridgerton Staffel 5 ist perfekt!

Haltet euch fest, liebe Fans der Londoner High Society! Netflix hat endlich das Schweigen gebrochen und die Katze aus dem Sack gelassen (Quelle). Nachdem die Gerüchteküche brodelte, steht nun fest, wer in der fünften Staffel von Bridgerton die Federführung übernimmt. Ihr dürft euch auf eine Ankündigung gefasst machen, die das gesamte Serien-Universum auf den Kopf stellen wird. Es geht nicht nur um eine neue Liebesgeschichte, sondern um einen historischen Meilenstein, den ihr so noch nie im Regency-Drama gesehen habt. Francesca und Michaela: Eine Liebe, die alle Regeln bricht Die Hauptrollen für die kommende Ballsaison sind offiziell vergeben: Hannah Dodd kehrt als Lady Francesca Stirling zurück, doch sie bleibt nicht lange allein. An ihrer Seite wird Masali Baduza als Michaela Stirling die Leinwand zum Glühen bringen. Damit bestätigt die Produktion, worauf viele von euch gehofft haben: Die erste gleichgeschlechtliche zentrale Romanze der Serie ist Realität! Ihr dürft miterleben, wie diese bahnbrechende sapphische Liebesgeschichte die Traditionen der „Ton“ herausfordert. Showrunnerin Jess Brownell verspricht, dass diese Staffel eine Hommage an die „Queer Joy“ wird – frei von unnötigem Trauma, dafür voller tiefer Emotionen und dem typischen Bridgerton-Glanz.