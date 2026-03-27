Das Ungewissheit hat ein Ende: Sensation um Bridgerton Staffel 5 ist perfekt!
Haltet euch fest, liebe Fans der Londoner High Society! Netflix hat endlich das Schweigen gebrochen und die Katze aus dem Sack gelassen (Quelle). Nachdem die Gerüchteküche brodelte, steht nun fest, wer in der fünften Staffel von Bridgerton die Federführung übernimmt. Ihr dürft euch auf eine Ankündigung gefasst machen, die das gesamte Serien-Universum auf den Kopf stellen wird. Es geht nicht nur um eine neue Liebesgeschichte, sondern um einen historischen Meilenstein, den ihr so noch nie im Regency-Drama gesehen habt.
Francesca und Michaela: Eine Liebe, die alle Regeln bricht
Die Hauptrollen für die kommende Ballsaison sind offiziell vergeben: Hannah Dodd kehrt als Lady Francesca Stirling zurück, doch sie bleibt nicht lange allein. An ihrer Seite wird Masali Baduza als Michaela Stirling die Leinwand zum Glühen bringen. Damit bestätigt die Produktion, worauf viele von euch gehofft haben: Die erste gleichgeschlechtliche zentrale Romanze der Serie ist Realität! Ihr dürft miterleben, wie diese bahnbrechende sapphische Liebesgeschichte die Traditionen der „Ton“ herausfordert. Showrunnerin Jess Brownell verspricht, dass diese Staffel eine Hommage an die „Queer Joy“ wird – frei von unnötigem Trauma, dafür voller tiefer Emotionen und dem typischen Bridgerton-Glanz.
Zwei Jahre Zeitsprung: Zwischen tiefer Trauer und brennender Sehnsucht
Die Handlung führt euch zwei Jahre in die Zukunft. Nach dem schmerzhaften Verlust von Lord John Stirling, der sowohl Francesca als auch Michaela tief erschüttert hat, kehren beide Frauen nach London zurück. Ihr dürft beobachten, wie aus der gemeinsamen Trauer eine völlig neue Art von Verlangen wächst. Während Francesca ursprünglich plant, den Heiratsmarkt aus rein praktischen Motiven erneut zu betreten, bringt Michaelas Rückkehr ihre gesamte Weltordnung ins Wanken. Die Darstellerinnen schwärmen bereits jetzt von der unglaublichen „Sehnsucht“ (das berüchtigte Yearning), die in jeder Szene spürbar sein wird. Ihr könnt euch also auf intensive Blicke, heimliche Berührungen und eine emotionale Achterbahnfahrt freuen, die ihresgleichen sucht.
Produktionsstart in London: Die Geheimnisse hinter den Kulissen
Die Kameras laufen bereits! In den Außenbezirken von London wird schon fleißig gedreht, damit ihr so schnell wie möglich in die Welt von Kilmartin und den Bridgertons zurückkehren dürft. Neben der zentralen Romanze dürft ihr euch natürlich auch auf die Rückkehr bekannter Gesichter, opulente Kostüme und die gewohnte Prise Klatsch und Tratsch freuen. Die Macherinnen versprechen ein visuelles Spektakel, das die tiefgreifende charakterliche Entwicklung von Francesca unterstreicht. Ihr dürft gespannt sein, ob sie den Mut aufbringt, ihre pragmatischen Pläne über Bord zu werfen und ihrem Herzen zu folgen.
Die ersten vier Staffel könnt ihr euch auf Netflix anschauen.