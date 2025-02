Das TFA TourismusForum Alpenregionen findet erstmals in Bruneck statt

Das TFA TourismusForum Alpenregionen findet von 31.3. – 2.4.2025 erstmals in Südtirol statt. Bruneck als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation richtet die dreitägige Veranstaltung aus.

Bruneck ist Teil der Dolomitenregion Kronplatz und liegt an den Ausläufern des UNESCO-Weltkulturerbes Dolomiten. Das 34. TourismusForum Alpenregionen (31.03.–02.04.25) bringt in Bruneck Vertreter der renommiertesten alpinen Touristenziele zusammen, darunter Zermatt, Gstaad, Kitzbühel, Schladming, den Pragser Wildsee und die Drei Zinnen. Unter dem Motto „KRONologie des Wandels“ beschäftigt man sich mit den Herausforderungen und Chancen für den alpinen Tourismus in einer sich rasch verändernden Welt. Die Schwerpunkte reichen von Hotspot-Management über innovative Hotelkonzepte bis hin zu neuen Abo-Modellen, die den Skiurlaub der Zukunft prägen werden. Gleichzeitig wird mit der Thematik „Longevity“ ein inspirierender Blick über den Tellerrand geworfen.

„Vorzeigeregion“ Kronplatz

Die Dolomitenregion Kronplatz liefert gute Inspirationen dafür, wie sich der alpine Tourismus nachhaltig entwickeln kann. San Vigilio Dolomites erhielt als erstes Reiseziel in Südtirol 2021 die Zertifizierung des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) der Vereinten Nationen. Olang und das Antholzertal streben diese Zertifizierung an. Die Seilbahnunternehmen der Region arbeiten gezielt an der Reduzierung von Umweltbelastungen. Bruneck am Übergang zwischen italienischer, deutscher und ladinischer Kultur liefert ein konkretes Beispiel dafür, wie der alpine Tourismus nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft gehen kann. Spezielle Forumstouren liefern Einblicke in die Skigebiete Kronplatz und 3 Zinnen Dolomites sowie in die Gourmetwelt von Norbert Niederkofler.