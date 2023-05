Das sind meine Top 5 PlayStation Showcase 2023 Ankündigungen

Beim PlayStation Showcase 2023 wurde ein wahres Feuerwerk gezündet. Zahlreiche Trailer, die neue Spiele ankündigten, wurden uns präsentiert und meine Top 5 habe ich euch hier zusammengefasst. Los geht’s! Das sind meine PlayStation Showcase 2023 Trailer Highlights Auf die folgenden fünf Spiele freue ich mich am Meisten, wenngleich so viele tolle Ankündigen dabei waren, dass es noch wesentlich mehr Must Plays bzw. Must Trys gibt. Platz 5 Marathon Bungie mit der Ankündigung seines kommenden Spiels einen nächsten Schritt in seiner Weiterentwicklung zu einem Multi-Game-Studio gemacht: Marathon – ein neuer Sci-Fi-Extraction-Shooter und das erste komplett neue Projekt des Studios seit mehr als einem Jahrzehnt. Marathon befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit vollem Cross-Save- und Cross-Play-Modus. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Platz 4 Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wird ein originalgetreues Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das 2004 ursprünglich für PlayStation©2 veröffentlicht wurde. Die Entstehungsgeschichte des berühmten Big Boss wird so einer neuen Generation von Spielern und treuen Fans zugleich zugänglich gemacht, die Zeuge werden, wie seine Legende im Schmelztiegel der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die tiefgreifende Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und immersivem Sound kombiniert.

Platz 3 The Talos Principle 2 Croteam und Devolver Digital kündigten voller Stolz mit The Talos Principle 2 die lang erwartete Fortsetzung des erfolgreichen philosophischen Puzzlespiels aus dem Jahre 2014, an. The Talos Principle 2 erscheint 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und erweitert das Gameplay des beliebten ersten Teils um noch mehr verblüffende Rätsel, neue Rätselmechaniken, eine tiefgehende Geschichte, mehr Geheimnisse und die größte und seltsamste Welt, die Croteam je geschaffen hat.

Platz 2 Dragon’s Dogma 2 Dragon’s Dogma 2 beginnt in einem unterirdischen Gefängnis, wo die Stimme des Drachen im Nebel der verlorenen Erinnerungen widerhallt. Nachdem der Drache dessen Herz gestohlen hat, macht sich der Erweckte auf den Weg, um das Symbol der Zerstörung der Welt zu töten, während es auf gewaltigen Schwingen durch den Himmel schwebt und Flammen spuckt, die alles auf seinem Weg verbrennen. Zwischen den Domänen der Menschen und der neu eingeführten Rasse der Beastren muss ein Held sein vergessenes Schicksal erfüllen und den Thron für sich beanspruchen. Bis zu drei mysteriöse Wesen aus einer anderen Welt, die sogenannten Vasallen, begleiten den Erweckten auf der Reise. Vasallen schaffen das Gefühl eines kooperativen Spielerlebnisses, indem sie einzigartige Eigenschaften, Fertigkeiten und Wissen bieten, das sie durch ihre Erfahrungen mit anderen Erweckten erworben haben. Dieses erzählerische Singleplayer-Action-RPG fordert die Spielerinnen und Spieler auf, ihre Kreativität und Neugierde zu nutzen, um ihre eigene Erfahrung zu gestalten. Ob es die Berufung des eigenen Erweckten ist, die Auswahl der Vasallen für die eigene Gruppe oder die Herangehensweise an facettenreiche Gameplay-Situationen – in der Welt von Dragon’s Dogma 2 dreht sich alles um Entscheidungen. Capcoms fortschrittliche RE ENGINE sorgt für eine lebendige und detailgetreue Grafik, kombiniert mit einer realistischen Physik und einer komplexen und reaktiven Charakter-KI, um eine Umgebung zu schaffen, in der Entscheidungen und ihre Konsequenzen zum Leben erweckt werden. Sowohl die eigene Gruppe von Vasallen als auch die Feinde reagieren dynamisch auf die Aktionen der Spielerinnen und Spieler auf dem Schlachtfeld, egal ob sie sich an den Rücken von Monstern klammern oder versuchen, sie aus der Ferne zu erledigen. Die Berufung der Erweckten erlaubt es, einen eigenen Spielstil zu wählen und zu entscheiden, ob man Schwerter, Bögen oder mächtige Magie bevorzugt, um die Feinde in die Schranken zu weisen. Welche Herausforderungen und Triumphe erwarten den Erweckten auf dem Weg in die Zukunft, die im Dunkeln liegt?