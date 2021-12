Das sind die Worst Games 2021 von Metacritic

Zum bevorstehenden Jahresausklang möchten wir euch nach den Top PS5 Games 2021 und den Top Switch Games 2021 und den Top Xbox Series Games 2021 auch die Worst Games 2021 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit als User:in Spiele zu bewerten und so Einfluss auf den User-Score zu nehmen. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore, werde aber auch nebenbei den User-Score anführen, sodass ihr gleich seht, ob die Games-Journalist:innen und Spieler:innen weltweit der selben Meinung sind.

Die Worst Games 2021 im Überblick:

Plätze 10-6:

Platz 10: Necromunda: Hired Gun PS4 (Metascore 49/ User-Score 43) – Das Spiel wurde von der Presse als auch den User:innen gleich mies bewertet.

Platz 9: Demon Skin PC(Metascore 87/ User-Score 82) – Während sich bei Platz 10 die Presse und die User:innen einig waren, divergiert das Rating bei Demon Skin doch gewaltig. Die User-Wertung fällt mit 72 wesentlich besser aus.

Platz 8: Arkham Horror: Mother’s Embrace PC (Metascore 48 / User-Score 60) – Arkham Horror: Mother’s Embrace ist sowohl auf der User:innen- als auch Presseseite ungefähr im gleichen Bereich.

Platz 7: I saw Black Clouds PS4 (Metascore 48 / User-Score -) – Die Pressewertung fällt mit 48 bei 8 Ratings ziemlich schlecht aus. Ob die User:innen das ähnlich sehen, können wir nicht sagen, da bislang kein User-Rating zur PS4-Version online ist. Die PC-Version wurde hingegen von den User:innen mit 42 Punkten bewertet.

Platz 6: Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition Switch (Metascore 47 / User-Score 8) – Was für eine vernichtende Wertung! Während die Presse mit 47 Punkten noch verhältnismäßig gnädig war, wird der Switch-Port von den User:innen richtig abgestraft. Lediglich 8 von 100 Punkten erreicht der Port und das bei fast 750 Ratings.

Die Top 5:

Bei den Top 5 servieren wir euch neben dem Rating auch gleich einen Trailer, damit ihr euch auch etwas unter den Titeln vorstellen könnt.

Platz 5: Of Bird and Cage PC (Metascore 44 / User-Score 70)