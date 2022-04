Das sind die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2022 – Fußball, Überleben und Rogue-lite

Zwei Kracher und ein drittes Spiel: PlayStation Plus-Abonnent:innen dürfen sich auf die neuen Gratis-Titel freuen! Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2022

Pünktlich ist die Liste für die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele im Mai 22 bekannt geworden. Dies ist in den letzten Monaten immer wieder vorgekommen, und die Informationen stammen von der selben zuverlässigen Quelle. Laut der französischen Deals-Website Dealabs erhalten PlayStation Plus-Mitglieder im nächsten Monat drei Spiele als Teil ihres Abonnements. Die Liste besteht aus FIFA 22 für PS4 und PS5, Tribes of Midgard für PS4 und PS5 und Curse of the Dead Gods auf PS4 (klarerweise ebenso auf PS5 spielbar).

FIFA 22 braucht keine Vorstellung und ist offensichtlich das Zugpferd der drei Games. Die Fußballspiele von EA werden jährlich veröffentlicht, und wir sind wohl nur noch ein paar Wochen von der Enthüllung von FIFA 23 (oder wie es auch immer heißen wird) entfernt. Tribes of Midgard ist ein solides Koop-Überlebensspiel, das letztes Jahr herauskam. Nach einem holprigen Start mit den einen oder anderen Bugs ist es aber nun sehr gut geworden, und das Studio wird neue Inhalte vorstellen. Curse of the Dead Gods ist der dritte Titel im Bunde, ein Rogue-lite-Top-Down-Action-RPG mit aufregender Action und einem eigenen Grafik-Stil. Ich finde, das werden gute Ergänzungen für jede Spielebibliothek – was sagt ihr dazu?