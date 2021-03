Der Monat Februar ist gestern zu Ende gegangen und somit stehen auch schon wieder die neuen Gratis Spiele für Playstation Plus Abonnenten für den Monat März vor der Tür. Mit dabei ist dieses Mal erneut ein richtiger Kracher. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr von uns, welche Games ihr euch ab dem 2.3. 2021 ab 11:00 Uhr MEZ für lau unter den Nagel reißen könnt.

Das sind die Playstation Plus Gratis Spiele im März

Insofern ihr eine Playstation Plus-Mitgliedschaft besitzt könnt ihr die folgenden 3 Titel bis März 2021 gratis im Store downloaden:

Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5)

Remnant: From the Ashes (PS4, PS5)

Farpoint (PS4, PS5)

Maquette (nur PS5)

Die Spiele stehen euch für die gesamte Dauer eures Playstation Plus-Abos zur Verfügung. Krass ist beim aktuellen Roster sicherlich, dass sich mit Final Fantasy VII Remake dieses Mal auch ein absoluter Top-Titel aus dem letzten Jahr unter die Auflistung gemischt hat. Das JRPG erschien am 10. April 2020 und ist demnach noch nicht einmal ein Jahr alt.

An wem das Remake des 1997 erschienenen Rollenspiel-Klassikers bisher spurlos vorrüber gegangen ist, kann in dieses also nun kostengünstig hinein schnuppern. Falls ihr noch nicht gänzlich überzeugt seid, ob das JRPG-Genere generell etwas für euch ist. so könnt ihr euch durch unser Review vom Spiel einen Eindruck verschaffen.