Das sind DIE Lush-Düfte für den Frühling und Sommer 2026

Neue Jahreszeit, neue Düfte: Welche Duftkreationen sich fürs Frühjahr und den kommenden Sommer anbieten, wissen Jen Mattei und Lee Howes, die zusammen die Produktkategorie „Düfte“ bei Lush leiten. Stimme dich mit ihrer Auswahl auf die wärmeren Monate ein und bringe Leichtigkeit und Frische ins Parfümschränkchen!

Die Frühlings-Must-haves 2026

Chelsea Morning , Parfüm

ab 30,- Euro (30 ml)

Ein süßer, sonniger und buttriger Duft, der wie Karamell an deinen Sinnen haften bleibt. Mit hellen Biskuitnoten und einem Hauch von Zitrusfrüchten ist es ein Gourmand-Duft mit einem Herz aus Gold.

Sweet Pea , Parfüm

170,- Euro (100 ml)

Spritzig, klassisch und ein bisschen wild, wie ein Blumenladen vor Geschäftsschluss. Dieses elegante, blumige Parfüm wurde von Lushs Parfümeurin Emma für ihren eigenen Hochzeitstag kreiert und von ihrem Brautstrauß aus duftenden Kräutern und Blumen inspiriert. Bei dem Strauß wählte sie alles sorgfältig nach dem Duft und nicht nach den Blütenblättern aus. Erfunden 2021.

1000 Kisses Deep , Parfüm

95,- Euro (100 ml)

Ein komplexes, sich langsam entwickelndes Parfüm, wie eine lebenslange Liebesaffäre. Zu Beginn rein und frisch, anschließend erblühen Mandarine und Süße Duftblüte zu einer lang anhaltenden Umarmung aus Myrrhe und Labdanumharz. Weiblich und erdig, mit Noten von Amber und Zitrusfrüchten, süß aber niemals zu süß.

Kompliziert und nahezu undefinierbar, fesselt dich dieses Parfüm ab dem ersten Atemzug, umschließt deine Hände und lässt dich niemals los.

Bond Street 1972 , Parfüm

95,- Euro (100 ml)

Wenn du einen Raum in den Griff bekommen willst, signalisiert dieser grüne und grasige Duft, dass du es ernst meinst. Lushs Parfümeur Mark Constantine ließ sich von der Begegnung mit einer eleganten und strengen Empfangsdame aus seiner Anfangszeit in der Haarindustrie inspirieren. Die Frau trug eine kräftig grüne Duftwand, um eine Aura des Vertrauens und der Klarheit zu erzeugen. Erfunden 2024.

Let the Good Times Roll , Body Spray

40,- Euro (200 ml)

Zu Gourmand-Düften zählt auch Popcorn. Deshalb lieben wir Werbung im Kino, denn da weht immer ein Hauch von buttrigem Popcorn durch den Kinosaal! Lushs Duft Let The Good Times Roll enthält dieses klassische Popcorn-Aroma und erinnert auch an einen lustigen Tag im Vergnügungspark mit all den Köstlichkeiten, die ein Rummelplatz zu bieten hat! Du willst mehr davon? Probiere auch Lushs Gesichtsreiniger mit diesem Duft.

Shade , Parfüm

ab 35,- Euro (30 ml)

Der Unisex-Duft Shade lässt warmes und beruhigendes Sandelholz auf goldgelbes Weihrauchöl treffen. Probier den Duft aus, denn deine Haut ist die wichtigste Zutat. Der Name Shade ist von den Sandelholzbäumen von Westtimor inspiriert, deren Öl Lush in diesem Duft verwendet. Für die Nachhaltigkeit arbeitet Lush mit den Dörfern vor Ort zusammen, um weitere Bäume zu pflanzen. So wachsen Mutterbäume, die Lush nie fällen muss und die nur zur Gewinnung von Setzlingen verwendet werden.

Lushs Must-haves für den Sommer 2026

Rose Jam, Body Spray

45,- Euro (200 ml)

Was für ein Vergnügen! Genieße ein herrliches Bouquet exquisiten Rosenöls, das Lush aus den duftenden Blütenblättern der Rose destilliert. Angereichert mit hellem sizilianischem Zitronenöl und süßer Geranie blüht jeder Spritzer einfach auf der Haut auf.

Karma , Parfüm

ab 40,- Euro (30 ml)

Lushs unverwechselbarer, unverkennbarer Duft, der betörende Noten aus Orangen, Gewürzen und Patchouli kombiniert. Reise in das London der 1960er Jahre und spüre, wie sich die Duftwolken aus groovendem Patchouli mit stimulierenden brasilianischen Orangen und klärender Kiefer mischen. Ein einzigartiges, anhaltendes Parfüm für Freigeister.

Dirty , Body Spray

40,- Euro (200 ml)

Auf der Haut verbindet sich Thymian mit Lavendel zu einer sinnlichen Liaison. Das Sandelholz schenkt den Sinnen eine rauchige, lebendige Qualität. Und mit würzigem Estragon und belebender grüner Minze wird aus allem eine frische und geradezu dirty Mischung.

Grass , Parfüm

110,- Euro (100 ml)

Dieses lebendig grüne Parfüm enthält die Vorboten des Sommers. Frisch gemähtes Gras trifft auf Neroli und eine Ahnung von Veilchen. Auf deiner Haut schlägt erdiges Sandelholz seine Wurzeln. Du vernimmst fruchtige Aromen, aber auch holzigen Rauch. Bergamotte bettet sich zwischen Kräutern. Ein kompromissloser, klarer Duft des Waldes.

Rose Jam , Parfüm

ab 40,- Euro (30 ml)

Dieses Rosenparfüm ist köstlich wie Türkischer Honig! Spaziere durch eine Welt voller pudrig rosaner Blüten und genieße diesen edlen Duft. Eine großzügige Portion Geranien gemischt mit Rosenöl aus Senir in der Türkei kreiert ein einzigartiges Parfüm.

Salty , Body Spray

45,- Euro (200 ml)

Das Body Spray mit dem Öl des Adlerholzbaums und regenerierendem Neroliöl aus dem Libanon fühlt sich leicht und frisch an. Salty überzeugt ebenso mit seiner lang anhaltenden Wirkung auf deiner Haut.