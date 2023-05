2K und die LEGO Group haben die LEGO 2K Drive Post-Launch-Pläne bekannt gegeben, die eine große Bandbreite an spielbaren Inhalten lanch dem Launch umfasst und auf vier Seasons aufgeteilt sind.

Das sind die LEGO 2K Drive Post Launch Pläne:

Kostenfreie Drive Pass Inhalte

Beginnend mit der Veröffentlichung der Drive Pass Saison 1 im Juni, wird jede Saison neue Herausforderungen und 100 Level zum Durchspielen bieten. In jeder Saison könnt ihr eine ganze Reihe an neuen, freien Belohnungen verdienen, die von Saison zu Saison wechseln werden. In Saison 1 könnt Ihr euch auf neue Fahrer, Aufkleber, Flairs, Sounds und mehr freuen. Dazu wird ein komplett neues Biom innerhalb des ersten Jahres veröffentlicht.

Premium Drive Pass Belohnungen

Zusätzlich könnt Ihr den Premium Drive Pass erwerben: Entweder jede Saison einzeln oder den „Jahr 1 Drive Pass”, der aus den Premium-Versionen der Saisons 1-4*, dem „Krassen Pizza Fahrzeug” und 550 Münzen besteht, die im In-Game-Store, Unkie´s Emoprium, eingelöst werden können. In jeder Premium Drive Pass Saison könnt ihr weitere Belohnungen verdienen, darunter neue Fahrzeuge von beliebten Heerstellern wie Dodge (Saison 1), Nissan** (Saison 1) und mehr.

LEGO 2K Drives Drive Pass Saisons haben keine zeitliche Begrenzung, ihr könnt also jede verfügbare Saison in eurem eigenen Tempo spielen. Wenn ihr die kostenlose Version einer Saison durchgespielt habt und euch zum Upgrade auf den Premium Drive Pass entscheidet, werden sofort alle Premium-Belohnungen freigeschaltet, basierend auf eurem aktuellen Level.

Die LEGO 2K Drive Standard Edition ist weltweit ab dem 19. Mai 2023 für PS4/5, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC via Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Der „Jahr 1 Drive Pass” ist auch in der LEGO 2K Drive Awesome Edition sowie der Awesome Rivals Edition inkludiert und auch separat erhältlich.