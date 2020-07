Das sind die gratis PlayStation Plus August 2020 Spiele

Falls ihr schon gespannt seid, welche gratis PlayStation Plus August 2020 Spiele auf euch warten, so haben wir die Antwort für euch. Das sind die PlayStation Plus August 2020 Spiele PS Plus-Mitglieder erwarten zwei spannende Blockbuster-Spiele: ab heute dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder auf Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Kampagne und ab dem 4. August auf Fall Guys: Ultimate Knockout freuen sowie die neuen PlayStation Plus Rewards in Anspruch nehmen

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Kampagne In Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered könnt ihr die Singleplayer-Kampagne aus dem Blockbuster von 2009 in einer vollständig überarbeiteten Version neu erleben. Direkt nach den Ereignissen von Call of Duty 4: Modern Warfare wird das spannende, actiongeladene Abenteuer in Modern Warfare 2 fortgesetzt. Ihr müsst euch einer tödlichen neuen Bedrohung stellen, die alles daran setzt, die Welt untergehen zu lassen. Klassische Missionen wie „Cliffhanger“, „Der Gulag“ und „Lose Enden“ können neu entdeckt werden, wenn sich Soap, Price, Ghost und der Rest der Task Force 141 in einem globalen Kampf beweisen müssen, um die Ordnung wiederherzustellen.

Fall Guys: Ultimate Knockout Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein chaotischer Hindernisparcours-Multiplayer, in dem ihr in einer Reihe von bizarren und verrückten Herausforderungen gegeneinander antreten müsst. Ziel des farbenfrohen 60-Personen-Online-Multiplayers ist es, der letzte Fall Guy zu sein, der am Ende noch aufrecht steht. Ihr messt eure geschickten Fähigkeiten in heftigen Jeder-gegen-jeden-Partien oder Koop-Herausforderungen, in denen es nur das Gewinnerteam in die nächste Runde schafft. Die aberwitzigen physikbasierten Hindernisse müssen durch Biegen, Springen und Schmettern überwunden werden – oder indem die TeilnehmerInnen auf gigantischen Skateboards fahren und Berge voller Fallen erklimmen. Zusätzlich kann einem Fall Guy ein ganz persönlicher Stil verpasst werden, indem er mit einer Auswahl an Klamotten von schicker Ananas-Mode bis hin zum allerneuesten Schrei in Sachen Häschenhüte individuell ausgestattet wird.