Das sind die Gesichter hinter Planet Coaster: Console Edition

Frontier Developments freut sich die EntwicklerInnen von Planet Coaster: Console Edition vorzustellen: In ihrem „Meet the makers“-Video präsentiert Frontier einige Mitglieder des talentierten Teams hinter der Planet Coaster: Console Edition und gibt einen Einblick in die spannende Welt von Planet Coaster, auf die die Konsolenspieler sich diesen Winter freuen dürfen.

In der Planet Coaster: Console Edition bauen und verwalten Spieler einen Freizeitpark auf ihrem Weg zum Ruhm. Mit großen Träumen und noch größeren Bauvorhaben errichten sich die Spieler der Planet Coaster: Console Edition ihr eigenes Freizeitpark-Imperium. Die Planet Coaster: Console Edition erscheint diesen Winter für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.

Weitere Neuigkeiten und Informationen zu Planet Coaster finden sich auf der offiziellen Website, im Planet Coaster Forum und auf Facebook, Twitter sowie Instagram.