Das sind die Games with Gold Oktober 2022 Gratis-Spiele

Falls ihr wissen wollt, welche Games with Gold Oktober 2022 Gratis-Spiele auf euch warten, haben wir die Antwort. Es gibt allerdings eine Überraschung – statt wie bisher 4 Spiele, stehen im Oktober nur zwei Spiele kostenlos zur Verfügung. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Das sind die Games with Gold Oktober 2022 Spiele:

Windbound

Du schlüpfst in die Rolle der Kriegerin Kara, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wird. Der wilden See hilflos ausgeliefert, wirst du an die Küste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gespült. Mit Deinem eisernen Überlebenswillen stellst Du lebenswichtige Werkzeuge und Waffen her. Wenn Du die Inseln und ihre versteckten Ruinen erkundest, wirst Du die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen und vielleicht sogar einen Einblick in die Zukunft erhalten. Löse die zugrundeliegenden Mysterien und vielleicht findest Du mehr, als nur Deinen Weg nach Hause.