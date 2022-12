Das sind die ersten Crunchyroll Anime Night 2023 Filme

Crunchyroll überrascht uns noch vor Weihnachten und legt die ersten Details zu den Crunchyroll Anime Night 2023 Titeln unter den Weihnachtsbaum. Das sind die ersten Crunchyroll Anime Night 2023 Filme: 28. Februar 2023: Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan‘s Island Wir schreiben das Jahr Universal Century 0079. Im Unabhängigkeitskrieg der Kolonien des Fürstentums Zeon gegen die Erdföderation kämpft Kadett Amuro Ray im Cockpit des schneeweißen Mobile Suit Gundam. Nach der erfolgreichen Verteidigung von Jaburo plant die Föderation eine erneute Offensive gegen Zeons Invasions-Hauptquartier in Odessa. Ray Amuro und sein Team sind unterwegs nach Belfast, als sie einen neuen Auftrag erhalten. Sie sollen zur „Island of no Return“ reisen, um dort die Nachzügler der Zeon abzufangen. Anstatt feindlicher Spione findet Amuro dort jedoch lediglich eine kleine Gruppe Kinder und einen Zaku Mobile Suite vor. Außerdem trifft er auf einen sonderbaren Mann, der sich Cucuruz Doan nennt. Seine Anwesenheit ist eng mit dem Geheimnis verflochten, das die Insel verbirgt, und als Amuro ihm auf die Spur kommt, gerät er in Lebensgefahr. (Quelle: Crunchyroll)

Background: Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan‘s Island basiert auf der 15. Episode der Kultserie, welche am 14. Juli 1979 in Japan ausgestrahlt wurde. Auf Crunchyroll steht Mobile Suit Gundam im Stream zur Verfügung – mit Ausnahme eben jener 15. Episode, die in internationalen Veröffentlichungen der Serie übersprungen wurde. Mecha-Action-Film mit einer Filmlänge von ca. 110 min., FSK ab 16 wird beantragt. 28. März 2023: The Quintessential Quintuplets Movie Nachdem die hübschen, lernunwilligen Fünflinge als Nachhilfelehrer Futaro Uesugi engagiert hatten, lenkte der nun nicht nur ihre Ausbildung, sondern auch ihre Herzen. Die gemeinsame Zeit brachte die Gruppe eng zusammen und die Gefühle zwischen den Mädchen und Futaro entwickelten sich. Als sie ihr drittes Jahr an der Oberschule beenden und ihr letztes Schulfest heranrückt, richten sie ihren Blick auf das, was danach kommt. Wird es für eine von ihnen mit Futaro weitergehen?

Basierend auf der 2019 gestarteten und mittlerweile abgeschlossenen Manga-Reihe von Negi Haruba, die an Fans auf der ganzen Welt über 16 Mio. verkauft wurde, entstand die Anime-Serie, die derzeit bei Crunchyroll im Stream und als DVD/BluRay verfügbar ist. Der Kinofilm wurde im Mai 2022 in Japan veröffentlicht und spielte über $ 16,4 Mio. allein an den japanischen Kinokassen ein.The Quintessential Quintuplets Movie wurde in acht Kategorien für die Newtype Anime Awards 2022 nominiert, unter anderem als: Bester Film. Rom-Com mit einer Filmlänge von ca. 136 min., FSK ab 12 wird beantragt. 25. April 2023: Princess Principal: Crown Handler 1+2 Mit der Entdeckung des Materials Cavorite wurde das Königreich Albion Ende des 19. Jahrhunderts zur weltweiten Hegemonialmacht. Die Misere der Arbeiterschicht blieb jedoch unverändert, so kam es zur Revolution, die Albion in zwei Nationen teilt – die Republik und das Königreich. Einige Jahre später startet die Republik die Operation Kuckuckskind“: Die junge Topagentin Ange soll die königliche Familie infiltrieren und den Platz von Prinzessin Charlotte einnehmen, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch die Prinzessin durchkreuzt den Plan und bietet an, mit der Republik zusammenzuarbeiten, wenn Ange und ihre Freunde ihr helfen, Königin zu werden.