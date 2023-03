Das sind die Elisabeth 2023 Solist:innen

Nach dem großen Erfolg von 2019 ( wir berichteten ) und 2022 freuen sich die VBW und Show Factory Entertainment, das sensationelle Konzerterlebnis Elisabeth 2023 erneut vor der historischen Kulisse des Schloss Schönbrunns fortgesetzt wird. Von 29. Juni bis 01. Juli 2023 können die Gäste das vielfach nachgestellte kaiserliche Leben der Monarchin am Originalschauplatz hautnah miterleben und in “Sissi’s” Reich eintauchen. Neben den bereits bekannten Solist*innen Maya Hakvoort als “Elisabeth” und Mark Seibert als “Der Tod” präsentiert sich das erfolgreichste deutschsprachige Musical erneut in hochkarätiger Besetzung: Abla Alaoui, David Jakobs, André Bauer, Daniela Ziegler, Anton Zetterholm, Hans Neblung & Katja Berg.

Die VBW-Erfolgsproduktion Elisabeth aus der Feder von Michael Kunze & Sylvester Levay ist bereits zum dritten Mal als großes Konzert-Highlight im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zu erleben. Nun stehen die Solist*innen der großen Konzertreihe, neben den bereits verkündeten Hauptdarsteller*innen Maya Hakvoort und Mark Seibert, fest.

Hochkarätige Besetzung für großes Konzert-Highlight in historischer Kulisse

Die Publikumslieblinge Maya Hakvoort und Mark Seibert werden, wie auch im vergangenen Jahr, die Rollen „Elisabeth“ und „Der Tod“ verkörpern.

Auch in der diesjährigen Inszenierung wird Abla Alaoui (u.a. MISS SAIGON, TANZ DER VAMPIRE, MOZART!,), die im Ronacher aktuell die „Esmeralda“ in Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME spielt, als „Junge Elisabeth“ auf der Bühne stehen. Die Rolle von „Elisabeths“ Mörder „Luigi Lucheni“ übernimmt, wie auch 2019 und 2022, David Jakobs (u.a. DAS WUNDER VON BERN, LES MISÉRABLES), der zudem noch bis Ende Juni im Ronacher als „Quasimodo“ in Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME zu sehen ist. André Bauer (u.a. REBECCA, DON CAMILLO & PEPONNE, NATÜRLICH BLOND, MOZART!), der diese Rolle bereits in zahlreichen ELISABETH-Produktionen übernommen hat, ist „Kaiser Franz Joseph“. Den Part von „Franz Josephs“ Mutter „Erzherzogin Sophie“ verkörpert, wie im vergangenen Jahr, Daniela Ziegler, die dem Publikum aus Theater, Film und Fernsehen bekannt ist. Erstmals im Rahmen der großen Konzertreihe vor Schloss Schönbrunn wird Anton Zetterholm (u.a. TARZAN, WICKED, LES MISÉRABLES) als „Elisabeths“ Sohn „Kronprinz Rudolph“ auftreten. „Elisabeths“ Vater „Herzog Max von Bayern“ ist Hans Neblung (u.a. MARY POPPINS, DER BESUCH DER ALTEN DAME, LES MISÉRABLES). Katja Berg spielt „Elisabeths“ Mutter (u.a. TANZ DER VAMPIRE, MAMMA MIA!, DER BESUCH DER ALTEN DAME) und steht damit zum zweiten Mal vor Schloss Schönbrunn auf der Bühne.

Für die Inszenierung verantwortlich zeichnet abermals der renommierte Regisseur Gil Mehmert. Begleitet werden die Solist*innen und das Ensemble vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung unter der musikalischen Leitung von Carsten Paap.