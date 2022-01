Das sind die Crunchyroll Anime Awards Nominierungen

Die Crunchyroll Anime Awards Nominierungen sind da und nun seid ihr gefragt! Mit dem jährlichen Award werden die beliebtesten und besten Animeserien, Charaktere und Schöpfer:innen im Streamingbereich ausgezeichnet. Die Nominierten repräsentieren Inhalte aus fast 40 Animestudios, die auf einer Rekordzahl von acht Streamingplattformen vertreten sind. Am 9. Februar 2022 werden die Preisträger:innen auf der Anime-Awards-Website bekanntgegeben, sowie auf den Social-Media-Kanälen von Crunchyroll. Außer den Fans entscheidet auch eine internationale Jury (auch wir) über die Awards, insbesondere im Falle eines Gleichstandes in einer Kategorie.

Hier sind die Crunchyroll Anime Awards Nominierungen im Überblick:

ANIME DES JAHRES

• 86 EIGHTY-SIX

• Attack on Titan Final Season Part 1

• JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• ODDTAXI

• Ranking of Kings

• Sonny Boy

BEST BOY:

• Senkū Ishigami – Dr. STONE Staffel 2

• Izumi Miyamura – Horimiya

• Odokawa – ODDTAXI

• Bojji – Ranking of Kings

• Ken „Draken“ Ryūgūji – Tokyo Revengers

• Manjirō „Mikey“ Sano – Tokyo Revengers

BEST GIRL:

• Vladilena Milizé – 86 EIGHTY-SIX

• Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

• Nobara Kugisaki – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Sarasa Watanabe – Kageki Shojo!!

• Shoko Komi – Komi Can‘t Communicate

• Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

BESTE:R PROTAGONIST:IN:

• Eren Jäger – Attack on Titan Final Season Part 1

• Yūji Itadori – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Joe – MEGALOBOX 2: NOMAD

• Odokawa – ODDTAXI

• Bojji – Ranking of Kings

• Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

BESTE:R ANTAGONIST:IN

• Eren Jäger – Attack on Titan Final Season Part 1

• Tomura Shigaraki – My Hero Academia Season 5

• Yano – ODDTAXI

• Echidna – Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 2

• Ainosuke Shindo/“ADAM“ – SK8 the Infinity

• Tetta Kisaki – Tokyo Revengers

BESTE KAMPFSZENE

• Eren Jäger vs. Kriegshammer-Titan – Attack on Titan Final Season Part 1

• Naruto Uzumaki vs. Isshiki Otsutsuki – BORTUO: NARUTO NEXT GENERATIONS

• Yūji Itadori & Aoi Tōdō vs. Hanami – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Yūji Itadori & Nobara Kugisaki vs. Eso & Kechizu – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Elma vs. Tohru – Miss Kobayashi‘s Dragon Maid S

• Vivy vs. Yugo Kakitani – Vivy -Fluorite Eye‘s Song-

BESTE REGIE

• Yūichirō Hayashi – Attack on Titan Final Season

Part 1

• Sunghoo Park – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Yō Moriyama – MEGALOBOX 2: NOMAD

• Baku Kinoshita – ODDTAXI

• Shingo Natsume – Sonny Boy

• Shin Wakabayashi – WONDER EGG PRIORITY

BESTE ANIMATION

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Miss Kobayashi‘s Dragon Maid S

• Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

• Vivy -Fluorite Eye‘s Song-

• WONDER EGG PRIORITY

BESTES CHARAKTERDESIGN

• Tadashi Hiramatsu – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Kazuya Konomoto und Hiromi Nakayama – ODDTAXI

• Atsuko Nozaki – Ranking of Kings

• Michinori Chiba – SK8 the Infinity

• loundraw (FLAT STUDIO) und Yūichi Takahashi – Vivy -Fluorite Eye‘s Song-

• Saki Takahashi – WONDER EGG PRIORITY

BESTER SOUNDTRACK

• Hiroyuki Sawano und Kohta Yamamoto – 86 EIGHTY-SIX

• Yuki Kajiura und ‎ Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• Mabanua – MEGALOBOX 2: NOMAD

• OMSB, PUNPEE und VaVa – ODDTAXI

• Satoru Kosaki – Vivy -Fluorite Eye‘s Song-

• DÉ DÉ MOUSE und Mito – WONDER EGG PRIORITY

BESTES SCHAUSPIEL (JP):

• Ayane Sakura – Gabi Braun – Attack on Titan Final Season Part 1

• Yūki Kaji – Eren Jäger – Attack on Titan Final Season Part 1

• Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen (Ep. 0) – LUPIN III. PART 6

• Natsuki Hanae – Odokawa – ODDTAXI

• Aoi Yūki – Kumoko – Ich bin eine Spinne, na und?

• Kanata Aikawa – Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

BESTES SCHAUSPIEL (DE):

• Torsten Münchow – Der Graf von Monte Christo – Der Graf

von Monte Christo

• Florian Knorn – Tai – Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

• Rieke Werner – Sakura Matou – Fate/stay night [Heaven‘s Feel]

III. spring song

• Marios Gavrilis – Dio Brando – JoJo‘s Bizarre Adventure

• René Dawn-Claude – Satoru Gojō – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Tommy Morgenstern – Galo – Promare

BESTES OPENING:

• Boku no sensou – Shinsei Kamattechan – Attack on Titan Final Season Part 1

• Kaibutsu – YOASOBI – BEASTARS

• VIVID VICE – Who-ya Extended – JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• Ai no Supreme! – fhána – Miss Kobayashi‘s Dragon Maid S

• ODDTAXI – Skirt und PUNPEE – ODDTAXI

• Cry Baby – Official HIGE DANdism – Tokyo Revengers

BESTES ENDING:

• Shogeki – Yūko Andō – Attack on Titan Final Season Part 1

• Yasashii Suisei – YOASOBI – BEASTARS

• Shirogane – LiSA – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen

Train Arc

• Nai Nai – ReoNA – SHADOWS HOUSE

• Infinity – YUURI – SK8 the Infinity

• Ganbare! Kumoko-san no Theme – „Watashi“ (VA: Aoi Yūki) – Ich bin eine Spinne, na und?

BESTE ACTION:

• Attack on Titan Final Season Part 1

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

• JUJUTSU KAISEN (Cour 2)

• SSSS.DYNAZENON

• Vivy -Fluorite Eye‘s Song-

• WONDER EGG PRIORITY

BESTE KOMÖDIE:

• DON‘T TOY WITH ME, MISS NAGATORO

• Heaven‘s Design Team

• Komi Can‘t Communicate

• Life Lessons with Uramichi Oniisan

• Miss Kobayashi‘s Dragon Maid S

• ODDTAXI

BESTES DRAMA:

• 86 EIGHTY-SIX

• Fruits Basket The Final Season

• Kageki Shojo!!

• ODDTAXI

• To Your Eternity

• WONDER EGG PRIORITY

BESTE ROMANZE:

• BEASTARS

• Fruits Basket The Final Season

• DON‘T TOY WITH ME, MISS NAGATORO

• Horimiya

• Komi Can‘t Communicate

• The Duke of Death and His Maid

BESTE FANTASY:

• Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 2)

• Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

• Ranking of Kings

• The Case Study of Vanitas

• To Your Eternity

• WONDER EGG PRIORITY

BESTER FILM:

• BELLE

• Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

• Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train

• Josie, der Tiger und die Fische

• Shirobako the Movie

• Words Bubble Up Like Soda Pop

Ab sofort könnt ihr hier bis 25.1.2022 für eure Lieblinge abstimmen.