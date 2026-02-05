Wer ein hochwertiges Smartphone sucht, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Smartphonehersteller vivo beweist das mit seinem umfassenden Angebot an leistungsstarken Smartphones für unter 500 Euro. Ob professionelle Fotografie, solide Alltagsleistung oder maximales Preis-Leistungs-Verhältnis: Unter den Modellen findet jede:r Nutzer:in das Richtige.

Das sind die besten vivo Smartphones unter 500 €

vivo V50: Profi-Fotografie trifft elegantes Design für unter 500 €

Das vivo V50 besticht nicht nur mit elegantem Display, schlankem Design und hochwertiger Verarbeitung, sondern auch durch sein vielversprechendes Kamera Set-Up. Die gemeinsam mit ZEISS entwickelte 50-MP-ZEISS-All-Main-Kamera verwandelt alltägliche Momente in visuelle Meisterwerke, während das integrierte KI-Aura-Light-Porträt in jeder Situation für perfekte Belichtung in Studioqualität sorgt. Dank des leistungsstarken 5.260-mAh-Akkus mit Schnellladefunktion und der IP68- sowie IP69-Zertifizierung ist das V50 der ideale Begleiter für alle, die viel unterwegs sind. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub garantiert Zuverlässigkeit in jeder Lebenslage. Das V50 ist nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein echter Hingucker. Die Farben „Mist Purple“ und „Satin Black“ passen dabei zu jedem Stil.

Das Modell ist aktuell für 499 € im vivo-Onlineshop verfügbar.

vivo V50e: Der günstige Alleskönner für unter 300 €

Ohne Zweifel gehört das vivo V50e zu den wahren Allround-Talenten: Ob beim Gaming, Fotografieren oder unterwegs, das Smartphone punktet mit außergewöhnlicher Leistung. Ausgestattet mit einer 50-MP-Sony-IMX882-OIS-Hauptkamera sowie einer 50-MP-Eye-AF-Selfie-Kamera gelingen ästhetische Fotos und Videos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mühelos. Um ganztägige Leistung, selbst bei intensiver Nutzung, sicherzustellen, bietet das V50e einen großen 5.140-mAh-Akku im schlanken, eleganten Gehäuse. Mit IP68 & IP69-Zertifizierung ist das Modell außerdem staub- und wasserdicht und somit bestens für unterschiedlichste Umgebungen geeignet. Zudem punktet das vivo V50e durch sein stilvolles Design in den Farboptionen „Pearl White“ und „Satin Black“.

Mit einem Preis von derzeit unter 300 € bei Amazon besticht es mit seinem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis.

vivo V50 Lite: Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für unter 250 €

Du willst dich rundum auf dein Smartphone verlassen können und dabei auf nichts verzichten? Dann ist das vivo V50 Lite genau das richtige: Das schlanke, starke Modell begeistert mit einem unfassbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet zuverlässigen Schutz für den Alltag. Mit langlebigem 5.200-mAh-Akku, IP65-Schutz gegen Spritzwasser- und Staub, smarten KI-Funktionen und vielseitigem Kamerasystem ausgestattet, erfüllt es alle Wünsche und verzaubert gewöhnliche Momente in atemberaubende Erinnerungen. Das großzügige, farbintensive Display und die 50-MP-Sony-Hauptkamera machen es zum idealen Begleiter für Freizeit, Reisen und den Alltag. Die Farboptionen „Titanium Gold“ und „Phantom Black“ setzen dezente Designakzente für jeden Geschmack.

Der Preis des vivo V50 Lite macht es umso attraktiver: Es ist derzeit inkl. vivo Buds Air3 und 90W Schnelladegerät für 249 € bei MediaMarkt verfügbar.

vivo Y29s: Hochwertiges Design für unter 200 €

Das vivo Y29s kombiniert hochwertiges und robustes Design mit überraschender Leistungsstärke und cleveren Features für den Alltag. Ausgestattet mit einem großzügigen 6,74“-Display, einem effizienten MediaTek Dimensity 6300 Chipset für reibungsloses 5G-Streaminig sowie einer leistungsstarken 5.150-mAh-BlueVolt-Batterie bietet das Smartphone von morgens bis abends Unterhaltung und Zuverlässigkeit. Die 50-MP Hauptkamera sorgt für detailreiche Erinnerungen, während die IP64-Zertifizierung und SGS-zertifizierte Stoßfestigkeit Sicherheit gegen Staub, Spritzwasser und kleine Unfälle liefern – perfekt für Nutzer:innen, die ein zuverlässiges und vielseitiges Smartphone suchen.

Aktuell gibt es das vivo Y29s in der Farbvariante „Jade Black“ um nur 170 € bei Amazon.

vivo Y19s: Top-Qualität im Einstiegssegment für unter 150 €

Das vivo Y19s ist besonders für preisbewusste Nutzer:innen geeignet, die einen schicken, verlässlichen Alltagsbegleiter mit starker Leistung suchen. Das Smartphone verbindet elegantes Design mit robuster Alltagstauglichkeit und besitzt trotz seines ultradünnen, stilvollen Gehäuses einen kraftvoller 5.150-mAh-Akku, der selbst bei intensiver Nutzung mühelos Schritt hält. Darüber hinaus trotzt das Y19s sämtlichen Missgeschicken: Der widerstandsfähige Bildschirm und die IP64-Zertifizierung schützen das Gerät vor Staub und Spritzwasser. Die 50-MP-HD-Hauptkamera sorgt zudem für gestochen scharfe Aufnahmen und hält die schönsten Momente im Leben in beeindruckender Qualität fest.

Mit dieser Ausstattung bietet das vivo Y19s ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und ist aktuell in den Farbvarianten „Glossy Black“ und „Pearl Silver“ für 150 € bzw. 140 € bei Amazon erhältlich.