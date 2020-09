Das sind die besten FIFA 21 Spieler

Electronic Arts enthüllte als Vorbereitung auf das bevorstehende Release die besten FIFA 21 Spieler. Wer ist wohl die Nummer 1? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski? Während wir David Alaba in den Top 100 vermissen, finden sich neben EA SPORT FIFA 21-Cover-Athlet Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, Kevin De Bruyne von Manchester City sowie ein Dreigespann vom FC Liverpool, bestehend aus Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Sadio Mané.

Hier die Top 10 FIFA 21 Spieler als Vorgeschmack:

1. Lionel Messi, FC Barcelona (93)

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3. Robert Lewandowski, FC Bayern München (91)

4. Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5. Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

6. Jan Oblak, Atlético Madrid (91)

7. Virgil van Dijk, FC Liverpool (90)

8. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9. Mohamed Salah, FC Liverpool (90)

10. Sadio Mané, FC Liverpool (90)

Hier könnt ihr die diesjährige Top 100 einzusehen. Weitere Ratings in EA SPORTS FIFA 21 werden in den kommenden Tagen auf den Kanälen von Electronic Arts enthüllt ehe das Spiel am 9.10.2020 erscheint.