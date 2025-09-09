Das Seepark Wörthersee Resort: Professionelles IRON MAN 2026 Trainingscamp im Mai 2026

Am 14. Juni 2026 könnt ihr erleben, wie der Wörthersee erneut zur Bühne für einen der härtesten Triathlons Europas wird: den IRONMAN am Wörthersee. Ihr werdet an eure physischen und mentalen Grenzen gebracht, wenn ihr 3,8 Kilometer im kristallklaren Wasser schwimmt, 180 Kilometer durch die beeindruckende Kärntner Landschaft radelt und zum Abschluss einen Marathon entlang des malerischen Seeufers lauft.

Maßgeschneiderte Vorbereitung im Trainingscamp

Vom 13. bis 17. Mai 2026 bietet Das Seepark Wörthersee Resort ein exklusives Trainingscamp an, das euch gezielt auf die Anforderungen des IRONMAN Klagenfurt vorbereitet. Unter professioneller Anleitung trainiert ihr Schwimm-, Rad- und Laufeinheiten auf den Originalstrecken. Leistungstests, individuelle Trainingspläne und persönliche Betreuung sorgen für eine effiziente Verbesserung von Technik, Ausdauer und Renntaktik, die ihr direkt anwenden könnt.

Move & Relax: Die Philosophie für nachhaltigen Erfolg

Kern des Trainings ist die ganzheitliche Move & Relax Philosophie – eine ausgewogene Kombination aus Bewegung, gezielter Regeneration und bewusster Ernährung. Dieses Konzept stärkt nachhaltig eure körperliche Leistungsfähigkeit und mentale Stärke, die entscheidend für euren Erfolg am Wettkampftag sein werden.

Moderne Infrastruktur und optimale Erholung

Das Resort bietet euch ein 25 m Sportbecken und topmoderne Trainingsbereiche für effektives Ausdauer- und Krafttraining. Sportwissenschaftliche Betreuung mit Spiroergometrie und bioelektrischer Impedanzmessung ermöglicht eine individuelle Trainingssteuerung. Mit Yannic Brückner steht euch ein Experte zur Seite, der als Sportwissenschaftler, Triathlet und IRONMAN-Finisher aus eigener Erfahrung und mit fundiertem Know-how wertvolle Tipps und professionelle Trainingsbegleitung anbietet.

Eure Erholung kommt nicht zu kurz: Saunen, Dampfbäder, großzügige Ruhebereiche, der Indoorpool sowie Massagen und Wellnessanwendungen fördern die Regeneration und unterstützen euren Körper dabei, sich nach intensiven Einheiten zu erholen und neue Kraft zu tanken. Die bewusste Energy Küche mit regionalen, saisonalen Zutaten rundet das ganzheitliche Konzept ab und liefert die nötige Energie für eure sportlichen und mentalen Höchstleistungen.

Das Seepark Wörthersee Resort: Startlinie für Leistung und Entspannung

Direkt am Lendkanal gelegen – zwischen dem Wörthersee und der Klagenfurter Altstadt – vereint Das Seepark Wörthersee Resort die Ruhe der Natur mit der Dynamik der Stadt. Ich biete euch moderne Zimmer und Suiten, vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie einen großzügigen Wellnessbereich. Das Restaurant Laguna lädt euch zu kulinarischen Genüssen ein – von vitaler Sportler:innenküche bis zu kreativen Gourmetvariationen. Ob zur optimalen Vorbereitung auf sportliche Höchstleistungen, für aktive Auszeiten oder erholsame Urlaubstage: Das Seepark Wörthersee Resort setzt Impulse, schenkt euch neue Kraft und wirkt weit über den Aufenthalt hinaus in euren Alltag hinein.