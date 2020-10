Das realme 7 und realme 7 Pro sind ab sofort zu haben!

Mit dem realme 7 und dem realme 7 Pro stellt der Hersteller eine neue Serie leistungsfähiger Smartphones vor. Lest hier, was euch mit den günstigen Geräten erwartet!

Über das realme 7

Das realme 7 bietet satte Leistung und ist dank der 30 W starken Dart Charge-Ladetechnik schnell geladen. Darüber hinaus bietet es mit seinem 5.000 mAh-Akku über einen Monat Standby-Dauer. Durch den MediaTek Helio G95-Gaming-Prozessor ist es laut Herstellerangaben das leistungsfähigste Gaming-Telefon im mittleren Segment. Das realme 7 geht mit 90 Hz Ultra Smooth-Display und einer 48 MP AI Quad-Kamera sowie 16 MP In-Display-Selfie-Kamera in das Rennen um die Smartphone-Krone.

Über das realme 7 Pro

Das realme 7 Pro bringt mit der 65 W starken SuperDart-Technik eine Lade-Evolution, die seinen 4.500 mAh-Akku innerhalb von 34 Minuten zu 100 % füllen kann – die kürzeste Ladezeit bei den Mid-End- bis High-End-Smartphones. Das realme 7 Pro setzt zudem eine Sony 64 MP Quad-Kamera mit Starry-Modus, eine neue Filter-Suite sowie eine 32 MP In-Display Selfie-Kamera ein – alles angetrieben von einem Snapdragon 720G-Prozessor und dargestellt auf einem 6,4“ Super AMOLED-Vollbild-Display. Ein perfektes Gerät für Leute, die die Welt um sie herum in beeindruckenden, scharfen Schnappschüssen abbilden wollen.

Madhav Sheth, Vice President von realme, CEO von realme Europe and India sagt dazu: „Die realme 7-Serie verkörpert den Geist von realme. Sie wagt den Sprung nach vorn. Mit ihren hochgesteckten Zielen erweitert sie die Grenzen des Machbaren für die Anwender und sorgt bei ihrer Verwendung für neue Motivation. Die realme 7-Serie ist für uns ein Inbegriff von Leistung, Design und Qualität – also das, was unsere 45 Millionen Anwender von uns erwarten. Als das weltweit am schnellsten wachsende Smartphone-Unternehmen sehen wir der Veröffentlichung der realme 7-Serie in Europa mit Spannung entgegen.“

Die beiden Varianten realme 7 und realme 7 Pro sind die ersten Smartphones, die die Smartphone-Zuverlässigkeitsprüfung vom TÜV Rheinland durchlaufen und bestanden haben.

Das realme 7 ist ab sofort auf realme.com/eu verfügbar oder auf Amazon.de vorbestellbar. Die Preise sind für 4 GB + 64 GB: 179 Euro, für 6 GB + 64 GB: 199 Euro und für 8 GB + 128 GB: 249 Euro. Klingt gut, oder?