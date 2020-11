Das realme 7 5G kommt und ist zum Black Friday günstiger

Der Hersteller realme kündigt Black Friday-Deals für die neuen Geräte realme 7 5G, die realme Watch S und die realme Buds Air Pro an. Was euch da genau erwartet, lest ihr hier!

Das 5G-Smartphone realme 7 5G ist ab sofort vorbestellbar und die neuen Produkte Watch S und Buds Air Pro sind ab dem 3. Dezember 2020 erhältlich. Zudem sind das realme 7 5G und weitere Produkte Teil der angekündigten Black Friday-Deals, mit Rabatten von bis zu 200 Euro auf ausgewählte Produkte.

Das realme 7 5G

Das realme 7 5G ist eines der preiswertesten 5G-Smartphones auf dem Markt und wird am 27. November 2020 zuerst in Europa zum Preis von 279 Euro veröffentlicht. Im Zeitraum vom 27. bis 30. November 2020 ist es Teil der Black Friday Real Deals und exklusiv auf Amazon vergünstigt erhältlich. Vorbestellungen zu diesem Preis sind ab sofort möglich, der Hersteller will 5G für Alle sehen, und nicht nur bei teuren High-End-Geräten. Neben der Unterstützung des neuen Highspeed-Datenstandards bietet das realme 7 5G auch Features wie 120 Hz Display, 30 W Quick Charge, einen 5.000 mAh-Akku und den MediaTek Dimensity 800U-Prozessor.

Die realme Buds Air Pro

Heute kündigt realme auch die Veröffentlichung der realme Buds Air Pro an. Die Noise Cancelling-Ohrhörer sind ab dem 3. Dezember 2020 für 89,99 Euro erhältlich und perfekt für einen aktiven Lebensstil. Dank der zwei Mikrofone außerhalb und innerhalb der Ohren wird eine aktive Störgeräuschunterdrückung von bis zu 35 dB erzeugt – der gleiche Grad wie bei den besten verfügbaren ANC-Kopfhörern.

Die Entwicklung dieser Ohrhörer, die den schnelllebigen Alltag der meist jungen Zielgruppe vereinfachen soll, bestätigt den Fokus von realme. Diesen unterstreicht auch der CEO von realme Sky Li in einem offenen Brief: „In zwei Jahren hat realme niemals aufgehört, mit seiner jungen Zielgruppe zu interagieren und zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass wir dadurch zu der Marke werden können, die ihre jungen Nutzer am besten versteht.“

Die realme Watch S

Mit einem runden 1,3“-Touchscreen mit automatischer Helligkeitsregelung und über 100 wählbaren Zifferblättern ist die realme Watch S ab dem 3. Dezember 2020 zu einem Preis von 79,99 Euro erhältlich. Durch ihr Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung ist sie gleichermaßen leicht und robust – das Armband aus Silikon und die Abdeckung aus Gorilla-Glas runden das Gesamtbild ab. Sie setzt einen präzisen optischen Sensor ein, unterstützt die Überwachung von Puls und Sauerstoffsättigung des Blutes und lässt sich für 15 Sportarten einsetzen. Zudem ist sie dank IP68-Standard vor Wasser und Staub geschützt. Steuern lässt sie sich mit der realme Link-App und Android-Smartphones sowie ab Dezember auch mit iOS-Geräten. Was haltet ihr von den neuen Produkten?