Das Panorama Royal in Bad Häring – ein Neubeginn voller Magie

Betritt man das „neue“ Hotel Panorama Royal, spürt man es sofort: Hier wurde nicht nur erweitert, sondern mit spürbarer Hingabe und profundem Fachwissen neu gedacht. Unter der Leitung von Eigentümer Peter Mayer, der sowohl baulich als auch konzeptionell ein großes Know-how einbringt, ist ein Ort entstanden, der den Kraftplatz über dem Inntal in eine neue Dimension führt.

Ein Blick auf die Neuerungen zeigt, wie umfassend der Wandel im Panorama Royal ist: Die atemberaubende Panorama-Bar, der imposante Fitnessbereich, der majestätische Meditationsraum, die großzügige und stilvolle Lobby mit ihrem elegant gestalteten Eingangsbereich, neue gemütliche Restaurantbereiche und das außergewöhnliche „Baumnest“ mit 21 „Vogelnestern“, wie die neuen Zimmer genannt werden. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Rückzugsbereiche in der High-End-Relax-Dream-World. Der Raum „Leuchtende Quelle des Lebens“ und die außergewöhnliche Sauna „We Are The World“ schaffen Erholungsorte, die wie aus einer anderen Welt wirken. Sie spenden Energie und vermitteln ein seltenes Gefühl tiefer Geborgenheit.

Mit den aktuellen Erweiterungen hebt das Panorama Royal seine Philosophie „Our Way of Healing“ auf eine neue Ebene. Gesundheit, Spiritualität, Natur, Luxus und gelebte Gastfreundschaft verschmelzen zu einem Gesamterlebnis, das nicht konsumiert, sondern gespürt wird. Abgerundet wird das Erlebnis durch die mehrfach ausgezeichnete Küche, die Feinschmecker immer wieder begeistert.

Das neue Panorama Royal ist ein Ort, an dem aus Ideen erlebbarer Raum wurde – ein Haus für Lebensfreude, innere Ruhe und genussvolle Augenblicke, getragen von viel Engagement und dem Wunsch, Gästen ein rundum besonderes Erlebnis zu bieten.