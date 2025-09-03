Das Palazzo Wien 2025: Eine Einladung zur Gemeinschaft in „Better Together“

Schon bald werdet ihr in eine Welt eintauchen, in der Freude, Rhythmus und Magie im Mittelpunkt stehen. Am 5. November 2025 feiert der Toni Mörwald PALAZZO im Wiener Prater die große Premiere seiner neuen Show: „Better Together“. In diesem opulenten Spiegelpalast werdet ihr erfahren, was es wirklich bedeutet, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Es ist die einzigartige Atmosphäre, die Genuss und herzliche Gemeinschaft verbindet und einen Abend schafft, der euch lange in Erinnerung bleiben wird.

„Better Together“ ist weit mehr als eine Show, es ist eine Hommage an das Miteinander. Die Inszenierung ist voller Energie, Humor und Leichtigkeit, die das Publikum mitreißt und sofort eine enge Verbindung aufbaut. Ihr werdet Zeug:innen inspirierender Persönlichkeiten und magischer Augenblicke, die „Better Together“ zu einem Erlebnis machen, das unter die Haut geht.

Das Menü, eine Kreation von Starkoch Toni Mörwald, ist ein Fest für eure Gaumen. Ihr dürft euch auf ein raffiniertes Vier-Gänge-Menü freuen. Den Anfang macht ein verspieltes Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili-Walnuss-Crunch, gefolgt von einem zarten Medaillon vom Winterkabeljau auf würzigen Belugalinsen. Als Hauptgang erwartet euch ein Duett von der Ente: eine rosa gebratene Brust und ein confiertes Ragout, begleitet von Rieslingapfel und Champagnerkraut. Den krönenden Abschluss bildet ein köstliches Schokoladen-Craquelin mit Früchtecocktail und Cassis-Sorbet. Natürlich könnt ihr auch eine vegetarische Option oder ein buntes Kindermenü wählen.

Während ihr das exquisite Essen genießt, werdet ihr Zeug:innen einer atemberaubenden Varieté-Kunst. Unter der Leitung von erfahrenen Regisseur:innen wie Verena Schmidt und Sabine Rieck verschwimmen die Grenzen des Möglichen. Das Motto der Show „Better Together“ wird in jeder artistischen Darbietung auf faszinierende Weise lebendig, denn sie alle fordern höchste Präzision, Kraft und unbedingtes Vertrauen.

Ihr könnt euch auf eine Reihe spektakulärer Darbietungen freuen. Josefina und Daniel aus Argentinien zeigen euch am Fangstuhl eine der gefährlichsten und elegantesten Luftnummern, die ohne Netz auskommt. Haltet den Atem an, während ihre scheinbar schwerelosen Manöver von Anmut und absolutem Vertrauen zeugen. Die Hand-auf-Hand-Akrobatik der talentierten Mohammed Husseni und Mohammed Ramadhani aus Tansania ist ein wahres Meisterwerk der Körperbeherrschung. Ihr werdet in Staunen versetzt sein. Anna Kichtchenko aus Kanada verzaubert euch derweil an der Tuchschlaufe mit einer Choreografie, die Kraft und Anmut in fließender Poesie vereint. Yordi aus Äthiopien entführt euch in die faszinierende Welt der Antipode-Jonglage, bei der er Objekte mit seinen Füßen jongliert, während er auf dem Rücken liegt. Und vergesst nicht die Balance-Künste von Liu Wen Long und die fesselnden Auftritte am Luftring von Manda.

Diese meisterhaften Vorführungen werden von einer brillanten Live-Band und fesselndem Gesang untermalt, was die einzigartige Atmosphäre im Spiegelpalast perfekt macht. „Better Together“ ist ein Fest für die Sinne, bei dem die meisterhafte Artistik im Mittelpunkt steht. Ihr werdet sehen, wie im Miteinander wahre Wunder entstehen können.

Zwischen dem 6. November 2025 und dem 22. März 2026 könnt ihr im Spiegelpalast den Alltag hinter euch lassen. Der Toni Mörwald PALAZZO vereint große Küche, große Gefühle und eine große Bühne zu einem Abend, der noch lange nachwirkt und Menschen auf eine besondere Art und Weise zusammenbringt. „Better Together“ – ihr werdet einen Abend erleben, der schöner kaum sein könnte.

Toni Mörwald PALAZZO

Better Together

Prater 121

A-1020 Wien

www.palazzo.org/wien