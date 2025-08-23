Das neueste Crossover von Infinity Nikki findet statt mit … Stardew Valley

Fans von Infinity Nikki können sich freuen, weil eine Stardew Valley-Kollaboration von Infold Games angekündigt wurde. Sogar einen Teaser gibt es dazu!

Infinity Nikki x Stardew Valley

Wir wissen noch nicht viel darüber, was diese Zusammenarbeit mit sich bringen wird, aber es wird nicht lange dauern, bis wir es selbst erleben können. Denn die Stardew Valley-Kollaboration kommt schon am 1. September auf PC, PlayStation, iOS und Android zu Infinity Nikki. Die auf dem offiziellem X-Account und auf YouTube angekündigte Stardew Valley-Kollaboration wird mit dem Update 1.9 „Music Season“ kommen. Basierend auf dem, was der Trailer zeigt, wird die Welt von Infinity Nikki Besucher von den Ackern von Stardew Valley empfangen. In dem offiziellen Beitrag auf X heißt es: „Gemütliche Überraschungen erwarten dich, und Abenteuer liegt in der Luft. Bereite deine Sinne auf eine Ernte von Wundern vor.“