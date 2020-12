Das neue ZTE Axon 20: Kein Notch, kein Punch-Hole, nur Display

Beim heutigen Pressegespräch wurde das neue ZTE Axon 20 und noch mehr angekündigt. Was uns erwartet, lest ihr hier!

Über das ZTE Axon 20

ZTE baut nicht weniger als das weltweit erste Smartphone mit True Full Display. Das Axon 20 bietet nämlich eine Unter-Display-Frontkamera, was es den NutzerInnen ermöglicht, ganz ohne Aussparung für die Frontkamera auszukommen. Vorbei sind die Zeiten von Notch oder Punch-Hole, das neue Smartphone bietet ein völlig ununterbrochenes Display an der Frontseite! Deshalb bietet das Gerät einen 6,92 Zoll großen Bildschirm mit 2460 x 1080 Bildpunkten.

Nicht nur das, auch die restlichen Spezifikationen müssen sich nicht verstecken: Die Frontkamera löst mit 32 MP, die Hauptkamera hinten mit 64 MP auf. Das ZTE Axon 20 ist 7,98 mm dünn und wiegt nur 198 Gramm – weiters bietet es 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz (auf bis zu 2 TB erweiterbar) und einen UniSoc-Achtkernprozessor. Das 4G-Smartphone wird bei Hartlauer um 349 Euro erhältlich sein, eine 5G-Variante mit einem Snapdragon 765G wird wohl 2021 erhältlich und um die 100 Euro teurer sein.

One more thing…

ZTE arbeitet seit 10 Jahren im osteuropäischen Gebiet und hat es geschafft, mit dem Axon 11 5G und der Infrastruktur Fuß in der Branche zu fassen. Mit dem neuesten Smartphone soll es keine Kompromisse für die NutzerInnen geben, auch der Akku (fasst 4220 mAh) wird für Ausdauer sorgen. Das ZTE Axon 20 wird mit Android Q ausgeliefert, und der Hersteller verspricht zwei Jahre weiteren Software-Support.

Nicht nur das, ZTE hat auch ganz schnell angekündigt, mit den ZTE LiveBuds und der ZTE Watch Live im Wearables-Markt mitzumischen. Mit Preise wie 29 Euro für die Watch und 39 Euro für die Ohrhörer sind die neuen Geräte wahre Schnäppchen, und es wird spannend, wie sie sich am heutigen Markt beweisen werden. Was haltet ihr von den heutigen Ankündigungen von ZTE? Sagt es uns in den Kommentaren!