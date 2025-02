Das neue Tratterhof Mountain Sky Hotel: Sommerträume auf 1.500 Metern Höhe

Ab Juli 2025 beginnt für das Tratterhof Mountain Sky Hotel eine neue Ära. Das Resort präsentiert sich in einem neuen, luxuriösen Look und lädt ein, den Sommer in einer Atmosphäre zu verbringen, die Eleganz, Komfort und Südtiroler Herzlichkeit perfekt vereint. Mit einem völlig neu gestalteten Eingangsbereich, beeindruckenden neuen Suiten und einer Wellnesswelt, die ihresgleichen sucht, wird der Urlaub – hoch oben in der Bergwelt der Dolomiten – zum Sommertraum.

Noch mehr Qualität und Liebe zum Detail

Wer die neue Lobby betritt, taucht in eine andere Welt ein. Das Atrium mit seiner offenen Treppe zieht alle Blicke auf sich – ein architektonisches Meisterwerk und einladender Treffpunkt zugleich. Hier können Genießer in stilvollen Loungesesseln verweilen, im exklusiven Shop stöbern oder sich vom eleganten Ambiente der neuen Rezeption empfangen lassen. Modernste Technik am 3D-Wandertisch inspiriert mit digitalen Erlebnissen dazu, die Dolomiten auf ganz neue Weise zu entdecken. Gleich nebenan warten die neue Bar und die Weinlounge: Ein Glas Südtiroler Wein in der Hand, den Blick auf die majestätische Bergwelt gerichtet – ein wahres Genusserlebnis.

Der neu gestaltete Restaurantbereich setzt kulinarische Akzente. Ob am reichhaltigen Buffet, beim Live-Show-Cooking oder auf der großzügigen Terrasse, wo jeder Bissen von einem atemberaubenden Panorama begleitet wird. Die versetzt angeordneten Lounges sorgen dafür, dass Gäste den Blick auf die Dolomiten in ganz persönlicher Atmosphäre genießen können.

Neue Suiten für Familien und Paare

Die neuen Suiten im Tratterhof setzen Maßstäbe in Komfort und Design. Jedes Detail wurde mit höchstem Anspruch an Komfort und Ästhetik gestaltet. Ob romantische Pärchensuiten mit eigenem Whirlpool, großzügige Familiensuiten mit getrennten Schlafzimmern und privatem Whirlpool auf der Terrasse oder exklusive Pool-Chalets mit eigenem Pool auf der Terrasse – hier finden Paare und Familien ihr ganz persönliches Urlaubsparadies.

Neue Beauty Farm und Family Sauna

Ab Sommer 2025 erwartet die Gäste des Tratterhof ein wahres Wellness-Paradies, das keine Wünsche offenlässt. Die neue Beauty Farm im zweiten Obergeschoss ist ein exklusiver Rückzugsort zum Wohlfühlen und Entspannen. In den lichtdurchfluteten Räumen mit gemütlichen Loungesesseln und Panoramablick auf die Dolomiten fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen. Modern gestaltete Behandlungsräume bieten perfekte Voraussetzungen für erholsame Momente mit der hauseigenen Kosmetiklinie Monte Silva Cura – eine einzigartige Verbindung aus Natur und Wissenschaft für spürbare Regeneration.

Auch Familien dürfen sich auf viele neue Highlights im Tratterhof freuen: Die neugestaltete Family Sauna und das umfassend modernisierte Hallenbad versprechen gemeinsame Wohlfühlmomente. Das Family Spa wurde großzügig erweitert und bietet ausreichend Platz, um gemeinsam zu entspannen und neue Energie zu tanken.

Die Highlights des Monte Silva Mountain Spa auf über 4.000 m² runden das Angebot ab: Infinitypools mit spektakulärem Dolomiten-Panorama laden dazu ein, die Welt für einen Moment stillstehen zu lassen, während das abwechslungsreiche Aktiv- und Entspannungsprogramm – von Yoga und Mentalcoaching über Atemwanderungen bis hin zu Spezialaufgüssen in der Sauna – Körper und Geist in Einklang bringt.

Aktiver Sommer im Tratterhof

Das Tratterhof Mountain Sky Hotel steht dort, wo die Natur wildromantisch und die Berge zum Greifen nahe sind. Von der Haustür weg geht es zum Beispiel in das Altfasstal – ein wahres Juwel für Naturgenuss zu jeder Jahreszeit. Wander:innen und Biker:innen machen sich vom Hotel aus auf den Weg zu Bergseen, Almen und Gipfel. Das abwechslungsreiche Aktivprogramm bereichert die Sommertage mit Wald- und Alpakawanderungen, Wanderstammtischen, Fitnesstrainings und vielem mehr, das sowohl Spaß macht als auch gut tut.

Ob luxuriöser Komfort, beeindruckende Architektur, ungestörte Stunden im privaten Whirlpool oder Familienerlebnis im Spa, ob die atemberaubende Kulisse der Dolomiten oder die exklusive Cucina Alpina – der neue Tratterhof verführt dazu, all das und noch viel mehr auf höchstem Niveau zu entdecken.