Das neue Tony Hawk’s Pro Skater kommt – oder doch ein Remaster?

Das Marketing für das nächste Tony Hawk’s-Spiel hat begonnen, nachdem die offizielle Website der Serie mit einem Countdown begonnen hat.

Über Tony Hawk’s Pro Skater

Der Countdown erschien am Freitag auf TonyHawkTheGame.com, nach früheren Anspielungen in einem Call of Duty-Update. Der Countdown endet am Dienstag, dem 4. März, vermutlich wenn Activision einen neuen Titel oder Remaster ankündigt. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass die Enthüllung ein Remaster ist, da der Ausdruck „thps-3-4-countdown“ Berichten zufolge im Code der Website entdeckt wurde, bevor er entfernt wurde. Iron Galaxy, das Studio hinter der PC-Version von Tony Hawks Pro Skater 1 + 2, wird ebenfalls auf der Website genannt. Das Studio hat kürzlich an Killer Instinct und Rumbleverse gearbeitet, neben der gemeinsamen Entwicklung der überarbeiteten Crash– und Spyro-Trilogien. Ein neues Tony Hawk-Spiel wurde in den letzten Monaten mehrmals ins Spiel gebracht, zuletzt Anfang dieser Woche, als der Profi-Skater Tyshawn Jones in einem Podcast erklärte, dass er in einem bevorstehenden Remaster mitspielen würde.

Ein expliziterer Teaser erschien am Donnerstag, als das neueste Update von Call of Duty eine Karte mit einem Skatepark, einschließlich der markanten Tony Hawk-Logos und des Datums vom 4. März, hinzufügte. Das letzte Tony Hawk Pro Skater-Spiel war das Remake der beiden ursprünglichen Einträge aus dem Jahr 2020. Tony Hawk behauptete 2022, dass eine zweite Sammlung von Remakes nach Tony Hawks Pro Skater 1+2 geplant war, bis der Entwickler Vicarious Visions in Activision aufgenommen wurde. „Das war der Plan, sogar bis zum Veröffentlichungsdatum von [1 und 2]“, sagte Hawk. „Wir haben 3 und 4 gemacht, und dann wurde Vicarious irgendwie mit einbezogen, und dann suchten sie nach anderen Entwicklern, und dann war es vorbei.“ Jetzt gilt es nur noch abzuwarten, was nächste Woche dann tatsächlich präsentiert werden wird. Der Code-Schnipsel ist ja ein untrüglicher Beweis für die Teile drei und vier … mal sehen!