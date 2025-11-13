Das neue Ratchet & Clank: Ranger Rumble wird ein Mehrspieler-Titel!

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Ratchet & Clank-Spiel angekündigt, und Ranger Rumble ist ein Multiplayer-Shooter für Mobilgeräte.

Über Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Ratchet & Clank: Ranger Rumble ist „ein rasanter Multiplayer-Plattformer-Arena-Shooter“, der von PlayStation veröffentlicht und von Oh BibBi in Zusammenarbeit mit Insomniac entwickelt wurde. „Spielen Sie als legendäre Helden aus der ganzen Galaxie und Zeit, passen Sie Ihren Ranger an und entfesseln Sie Ihre Fähigkeiten in chaotischen Spielmodi“, heißt es in der Zusammenfassung des Spiels. „Springe, rase, schieße, sammle Bolzen und werde der nächste Galaktische Ranger, und vergiss nicht zu lächeln … Captain Qwark beobachtet dich!“ Die Vorregistrierung für das Spiel ist jetzt auf der offiziellen Website offen, und das Spiel ist laut Sony bereits in „ausgewählten Ländern“ spielbar.