Das neue Final Fantasy 7 ist ab sofort verfügbar!

Square Enix hat die kürzlich angekündigte neue Version von Final Fantasy 7 für PC über Steam und GOG veröffentlicht.

Mehr zum neuen Final Fantasy 7

Benutzer, die bereits Final Fantasy 7 für Steam besitzen, erhalten die neue Version kostenlos, und die alte Version bleibt für bestehende Eigentümer unter dem Namen Final Fantasy VII – 2013 Edition zugänglich. Die 2013 Edition ist jedoch nicht mehr erhältlich, und die Speicherdaten sind zwischen den beiden Versionen nicht kompatibel. Worum geht es? Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company gefallen, einem finsteren Unternehmen, das die Lebenskraft des Planeten als Mako-Energie monopolisiert hat. In der städtischen Megastadt Midgar hat eine Anti-Shinra-Rebellengruppe, die sich Avalanche nennt, ihre Widerstandskampagne verstärkt.

Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied von Shinras Elite-SOLDIER-Einheit, der jetzt zum Söldner geworden ist, leistet den Rebellen Hilfe, ohne zu wissen, dass er in einen epischen Kampf um das Schicksal des Planeten hineingezogen wird, während er sich mit seiner eigenen verlorenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. Dieses Produkt ist eine aktualisierte Version von Final Fantasy VII – 2013 Edition mit zusätzlichen Funktionen (es gibt keine Änderungen oder Ergänzungen an der Geschichte). Die folgenden zusätzlichen Funktionen sind enthalten: