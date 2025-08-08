Das Lipizzanergestüt Piber präsentiert exklusive Abendführungen mit Weideeintrieb

Wenn sich die letzten Sonnenstrahlen über die sanfte Hügellandschaft der Weststeiermark legen und ein goldener Schimmer die Weiden taucht, wird das Lipizzanergestüt Piber zur Bühne eines eindrucksvollen Naturschauspiels. An ausgewählten Sommerabenden laden steirische Schmankerl und exklusive Führungen dazu ein, das weltberühmte Gestüt in der besonderen Stimmung der Dämmerung zu erleben – hautnah, atmosphärisch und voller Geschichten.

Kulinarischer Auftakt: Die Große Gestütstafel im Café Restaurant Piber

Bevor die Führung beginnt, serviert das Café Restaurant Piber herzhafte regionale Spezialitäten unter freiem Himmel. Die sogenannte Große Gestütstafel lädt zum geselligen Tagesausklang in stimmungsvoller Umgebung ein – mit Blick auf die Weiden und begleitet von den letzten Sonnenstrahlen des Tages. Die Plätze sind limitiert, eine frühzeitige Reservierung wird daher empfohlen.

Tradition trifft Gänsehautmoment: Der Weideeintrieb bei Sonnenuntergang.

Höhepunkt der Sommerabende ist der Weideeintrieb bei Sonnenuntergang: Wenn die Herde von den saftigen Sommerweiden zurück in die Stallungen geführt wird, entsteht ein Bild von archaischer Schönheit. Das rhythmische Donnern der Hufe, das leise Wiehern der Pferde und das warme Licht der sinkenden Sonne lassen die jahrhundertealte Tradition der Lipizzanerzucht lebendig werden – ein Moment, der berührt und innehalten lässt. Begleitet wird dieser Programmpunkt von erfahrenen Gestütsmitarbeiter:innen, die mit ruhiger Präsenz und großer Sorgfalt für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Ein letzter Abend voller Zauber

Die Sommerabende im Lipizzanergestüt Piber gehen in ihr Grande Finale – und laden dazu ein, ein letztes Mal in dieser Saison die besondere Atmosphäre dieses Ortes zu erleben. Wenn die Dämmerung sich über die Hügel legt und die weißen Pferde heimkehren, entfaltet das Gestüt seine ganz eigene Magie. Ein Erlebnis, das entschleunigt, verzaubert und lange nachklingt. Eine Gelegenheit, Teil eines Sommerabends zu sein, den man nicht vergisst.

Termin Sommer 2025:

Freitag, 22. August – Grande Finale der Sommerabende im Gestüt Piber

Beginn: 19:30 Uhr beim Ticketshop am Gestütsgelände

Tickets: Abendführung inklusive Weideeintrieb online oder vor Ort erhältlich

Preise: Erwachsene € 17,00 | Kinder (6–14 Jahre) € 11,00

Gestütstafel: € 31,00 pro Person | Anmeldung unter +43 664 3585612 oder cafe@piber.com

Bitte beachten: Der Weideeintrieb findet ausschließlich bei Schönwetter statt.

Weitere Informationen:

www.piber.com/sommerabend