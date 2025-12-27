Das Jahr startet heiß: Fire Force Staffel 3 Part 2 ab 9.1.2026 im Crunchyroll Simulcast
Das Warten hat ein Ende: Shinra und die 8. Sondereinheit der Feuerwehr kehren zurück, um das finale Kapitel ihres hitzigen Kampfes zu bestreiten. Am 9. Januar 2026 startet Fire Force Staffel 3 Part 2 (Enen no Shouboutai) offiziell im Simulcast. Ab 18:30 MEZ dürft ihr die neuen Episoden von Studio david production auf Crunchyroll miterleben.
Fire Force Staffel 3 Part 2: Das Finale gegen den Evangelisten beginnt
In der Fortsetzung stehen Shinra und sein Team kurz davor, das größte Geheimnis ihrer Welt zu lüften. Doch der Weg zur Wahrheit ist gefährlicher denn je: Während sich die übrigen Spezialeinheiten zusammenschließen, um eine drohende Katastrophe globalen Ausmaßes abzuwenden, eskaliert die politische Lage in Tokio. Obi wird von der Kaiserlichen Armee gefangen genommen und die gesamte Brigade 8 wird fälschlicherweise als Verräter gebrandmarkt.
Gejagt vom eigenen Imperium müsst ihr Shinra und seine Kamerad:innen dabei begleiten, wie sie auf eigene Faust agieren. Ihr Ziel ist es, ihren Anführer zu retten und den Evangelisten endgültig aufzuhalten. Doch mit einem neuen, mysteriösen Attentäter und dem korrupten Captain Burns stellen sich ihnen mächtige Gegner in den Weg. Die Serie wird mit einer beeindruckenden Auswahl an Sprachfassungen angeboten, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.
Was zuletzt geschah: Der Weg in den Abgrund
Bevor ihr in das packende Finale eintaucht, rufen wir euch die entscheidenden Ereignisse aus dem ersten Teil der dritten Staffel ins Gedächtnis:
- Shinra und Joker brachen in das Fuchu-Gefängnis ein, wo sie auf Captain Burns trafen. In einem harten Kampf gelang es Shinra schließlich, Burns zu besiegen, doch dieser wurde kurz darauf von einem Dämonen-Infernal getötet.
- Ein gewaltiger schwarzer Juggernaut-Roboter tauchte in der Bucht von Tokio auf und marschierte auf die Stadt zu, wobei er jeglichem militärischen Beschuss standhielt.
- Kurono konnte den metallischen Titanen schließlich zerstören, doch während des Chaos wurde der bewusstlose Shinra von Fairie entführt.
- Sho tauchte erneut auf und es kam zu einer ersten Konfrontation zwischen den Brüdern, während die Brigade 8 versuchte, die Wahrheit über die Adolla-Verbindung und die Herkunft der Flammenwesen zu schützen.
- Das Geheimnis um die Welt wurde weiter gelüftet: Die Welt von Fire Force scheint eine postapokalyptische Version unserer eigenen Realität zu sein, die durch das „Große Kataklysmus“ geformt wurde.
Fire Force Staffel 3 Part 2 Simulcast Start
Ihr dürft euch den 9. Januar 2026 rot im Kalender markieren, denn ab 18:30 MEZ startet die feurige Fortsetzung pünktlich im Simulcast auf Crunchyroll.