Das Jahr startet heiß: Fire Force Staffel 3 Part 2 ab 9.1.2026 im Crunchyroll Simulcast

Das Warten hat ein Ende: Shinra und die 8. Sondereinheit der Feuerwehr kehren zurück, um das finale Kapitel ihres hitzigen Kampfes zu bestreiten. Am 9. Januar 2026 startet Fire Force Staffel 3 Part 2 (Enen no Shouboutai) offiziell im Simulcast. Ab 18:30 MEZ dürft ihr die neuen Episoden von Studio david production auf Crunchyroll miterleben.

Fire Force Staffel 3 Part 2: Das Finale gegen den Evangelisten beginnt

In der Fortsetzung stehen Shinra und sein Team kurz davor, das größte Geheimnis ihrer Welt zu lüften. Doch der Weg zur Wahrheit ist gefährlicher denn je: Während sich die übrigen Spezialeinheiten zusammenschließen, um eine drohende Katastrophe globalen Ausmaßes abzuwenden, eskaliert die politische Lage in Tokio. Obi wird von der Kaiserlichen Armee gefangen genommen und die gesamte Brigade 8 wird fälschlicherweise als Verräter gebrandmarkt.

Gejagt vom eigenen Imperium müsst ihr Shinra und seine Kamerad:innen dabei begleiten, wie sie auf eigene Faust agieren. Ihr Ziel ist es, ihren Anführer zu retten und den Evangelisten endgültig aufzuhalten. Doch mit einem neuen, mysteriösen Attentäter und dem korrupten Captain Burns stellen sich ihnen mächtige Gegner in den Weg. Die Serie wird mit einer beeindruckenden Auswahl an Sprachfassungen angeboten, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.