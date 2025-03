Das Hotel Bachmanngut lädt mit tollen Angeboten an den malerischen Wolfgangsee

Wellness & Entspannung im Herbarium Spa

Das Herbarium Spa bietet eine entspannende Auszeit inmitten der Natur. Gäste können sich in den In- und Outdoorpools, Saunen und Ruhebereichen erholen, während sie den atemberaubenden Blick auf die Berge und den See genießen. Das Spa setzt auf die Heilkraft heimischer Kräuter, die in individuellen Behandlungen genutzt werden. Drei Schwerpunkte – Erdung, Harmonie und Belebung – stärken Körper, Geist und Seele. Zusätzlich gibt es Yoga, Massagen und Fitnessangebote für eine rundum erholsame Zeit im Salzkammergut.

Familienurlaub am Wolfgangsee

Das Bachmanngut am Wolfgangsee bietet Familien mit Kindern einen unvergesslichen Urlaub. Mit einem Kinderbauernhof, Ponyreiten, einem Outdoor- und Hallenpool, sowie Tennisplätzen ist für jede Menge Spaß gesorgt. Kinder können auf dem Bauernhof Tiere streicheln, auf großen Blumenwiesen spielen oder im Kinderspielzimmer toben. Das Hotel bietet zudem Reitpauschalen für Kinder und speziellen Tennisunterricht. Die Umgebung des Wolfgangsees lädt zu Wasserspaß und Naturerlebnissen ein. Familien genießen viel Freiraum und zahlreiche Angebote, die den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis machen.

Spiel – Satz und Sieg!

Das Bachmanngut am Wolfgangsee ist ein „4-Sterne-Tennishotel“, das Tennis mit erstklassigen Wellness- und Spa-Angeboten kombiniert. Es bietet eine eigene 3-Platz-Tennishalle, die witterungsunabhängig genutzt werden kann, sowie drei Sand-Freiplätze mit atemberaubendem Berg- und See-Panorama. Das Hotel ist bekannt für professionelle Tenniskurse, die von einem südafrikanischen Trainerteam geleitet werden. Diese richten sich an alle Spielstärken, von Anfängern bis Spitzenspielern, und beinhalten individuelles Training und mentale Unterstützung. Für Kinder und Jugendliche werden ebenfalls spezialisierte Kurse angeboten. Das Hotel ist ideal für Tenniscamps und Saisonvorbereitung. Es zählt zu den besten Tennishotels in Europa und bietet auch vielfältige Angebote für Familien.

Kulinarik und Genuss im Bachmanngut

Im Bachmanngut am Wolfgangsee genießen Gäste kulinarische Köstlichkeiten mit regionalen Produkten. Das Frühstücksbuffet bietet eine Auswahl an hausgemachten Spezialitäten wie Brot, Kuchen, Smoothies, sowie deftigen regionalen Gerichten. Mittags und abends können Gäste aus einer saisonalen à la Carte-Karte wählen, die von Küchenchef Hubert Hinterberger und seinem Team kreiert wird. Am Nachmittag gibt es hausgemachte Mehlspeisen und Kuchen. Der Kräutergarten von Anna Hinterberger bietet nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern auch Einblicke in die Verwendung von Heilkräutern, die auch im Wellnessbereich des Hotels verwendet werden. Gäste können die Region rund um den Wolfgangsee kulinarisch entdecken und Empfehlungen für lokale Restaurants erhalten.

Aktuelle Oster-Angebote:

Frühlingszauber oder Familienglück: Erlebt traumhafte drei Nächte inkl. Gourmet-Frühstück und Nachmittagskuchen aus der Bachmanngut Backstube, Herbarium-Spa-Wellness-Genuss und Aktivprogramm ab 357 Euro/Person.

Romantikurlaub im Kuschelchalet: Verbringt min. drei Nächte in einem der neuen Kuschelchalets inkl. Gourmet-Frühstück und Nachmittagskuchen aus der Bachmanngut Backstube, Herbarium-Spa-Wellness-Genuss und Aktivprogramm ab 870 Euro/Person

Osterferien-Special: Erlebt traumhafte acht Nächte und bezahlt nur sieben. Inkludiert ist das Gourmet-Frühstück und Nachmittagskuchen aus der Bachmanngut Backstube, Herbarium-Spa-Wellness-Genuss und Aktivprogramm ab 833 Euro/Person. (Zusatzleistungen wie Tenniskurse und Reiten für Kinder und Erwachsene können dazugebucht werden)

Tennis-Osterferien-Special: Erlebt traumhafte acht Nächte samt Tenniskurse für alle (ab 6 Jahren) und bezahlt nur sieben. Inkludiert ist das Gourmet-Frühstück und Nachmittagskuchen aus der Bachmanngut Backstube, Herbarium-Spa-Wellness-Genuss und Aktivprogramm ab 1.108 Euro/Person.

Kontaktdaten:

Hotel Bachmanngut

Familie Hinterberger

Au 53 | 5360 St. Wolfgang, Österreich

Webseite: https://www.bachmanngut.at/de/

Telefon +43 6138 2277 0

Email: info@bachmanngut.at