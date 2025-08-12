Das Hopfgarten Aparthotel: Urlaub neu gedacht – flexibel, frei und komfortabel

Aus dem früheren All-Inclusive-Familienhotel entsteht ein neuer Ort für selbstbestimmte Urlaubsmomente: Das Hopfgarten Aparthotel. Mit frischem Konzept, stilvollen Studios und Apartments sowie einem flexiblen Serviceangebot eröffnet das Haus am 12. Dezember 2025 in der Region Hohe Salve – und lädt Urlauber:innen dazu ein, ihre Auszeit ganz individuell zu gestalten.

Statt klassischem Hotelbetrieb rückt nun persönliche Freiheit in den Mittelpunkt: mehr Eigenverantwortung, mehr Raum zur Entfaltung – ohne auf Komfort zu verzichten. In 49 großzügig geschnittenen Studios und Apartments finden Gäste ideale Bedingungen für ihre ganz persönliche Auszeit – ob mit der Familie, Freund:innen, als Paar oder solo. Ein echtes Plus: Ein modern ausgestatteter Fitnessbereich sowie ein weitläufiger Wellnessbereich schaffen die perfekte Balance zwischen Aktivität und Entspannung – und das alles direkt vor der imposanten Kulisse der Kitzbüheler Alpen.

Exklusive Angebote zur Neueröffnung

Zur Wiedereröffnung bietet Das Hopfgarten Aparthotel besondere Pre-Opening-Angebote: Bis zu 20 % Rabatt warten auf alle Aufenthalte zwischen dem 12. und 26. Dezember 2025. Wintersportler:innen profitieren zusätzlich von den SuperSkiWochen: Vom 12. bis 19. Dezember gibt es auf alle Skipässe ab drei Tagen 15 % Ermäßigung – für grenzenlosen Pistenspaß in einem der größten Skigebiete Österreichs, der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Die Eröffnung wird so zum Auftakt unvergesslicher Wintertage in traumhafter Bergkulisse.

Wohnen mit Komfort und Flexibilität

Die stilvoll gestalteten Studios und Apartments überzeugen durch ihren modernen Tiroler Charme – gemütlich, hochwertig und funktional. Ergänzt wird das Wohnerlebnis durch Services, die weit über das Übliche hinausgehen: optional buchbares Frühstück, Gästewäscherei, eine gemütliche Tagesbar und ein 24/7-Automatensystem bieten größtmögliche Flexibilität.

Familien finden hier ein „Zuhause auf Zeit“ – mit liebevoll gestalteten Kinderspielbereichen drinnen und draußen, kostenloser Babyausstattung und viel Platz für gemeinsame Erlebnisse. Auch Hunde sind herzlich willkommen und genießen ebenso wie ihre Besitzer:innen das entspannte Ambiente. Kostenfreie Tiefgaragenplätze (nach Voranmeldung) und E-Ladestationen sorgen für einen komfortablen und nachhaltigen Start in den Urlaub. Dank der Top-Lage direkt an der Bergbahn beginnt das Outdoor-Abenteuer vor der Haustür – ob beim Skifahren, Wandern oder Mountainbiken.

Move & Relax: Aktiv sein. Entspannen. Auftanken.

Das eigens entwickelte Move & Relax-Konzept bringt Bewegung und Regeneration in harmonischen Einklang. Ob beim Training im lichtdurchfluteten Fitnessbereich, beim Schwimmen im beheizten Innenpool oder bei Aktivitäten in der Natur – die Region Hohe Salve bietet das ganze Jahr über ideale Bedingungen für körperliche und mentale Erholung.

Im Anschluss lädt der großzügige Relaxbereich mit Sauna, Dampfbad, Biosauna, Ruheraum und Panoramaterrasse zum Abschalten ein. Massagen und ausgewählte Beauty-Anwendungen sorgen für tiefe Entspannung und ein nachhaltiges Wohlgefühl.

Erholung, die bleibt

Im Das Hopfgarten Aparthotel steht nicht nur der Moment im Fokus, sondern auch das, was bleibt: neue Kraft für den Alltag, Raum für Reflexion und die Möglichkeit, zum eigenen Rhythmus zurückzufinden. Im Sinne der Pletzer Resorts Philosophie geht es um nachhaltige Erholung, die weit über die Urlaubstage hinaus wirkt – mit Erfahrungen, die inspirieren und in Erinnerung bleiben.