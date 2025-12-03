Das Hopfgarten Aparthotel: Ski-in/Ski-out in den Kitzbüheler Alpen

Aus dem ehemaligen Familienhotel entsteht ein Ort für flexible Urlaubserlebnisse: Nach einer Neuausrichtung öffnet Das Hopfgarten Aparthotel am 12. Dezember 2025 seine Türen. Dank der Lage an der Bergbahn Hohe Salve ist es der ideale Ausgangspunkt für Wintersportler:innen und Erholungssuchende, die maximale Freiheit im Urlaub genießen möchten. Morgens direkt auf die Piste und abends ins eigene Apartment zurückkehren – so lässt sich der Winter in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental besonders entspannt erleben.

Die modernen Studios und Apartments verbinden Tiroler Gemütlichkeit mit durchdachtem Komfort. Das Wohnerlebnis wird durch optionale Services wie Frühstück, eine Tagesbar, Wellnessangebote, Pool und Fitnessmöglichkeiten sowie praktische Extras wie eine Gästewäscherei und einen Automatenservice ergänzt. Familien profitieren von einem Spielzimmer und kostenloser Babyausstattung. Auch Hunde sind herzlich willkommen. Kostenfreie Tiefgaragenplätze (nach Voranmeldung) und E-Ladestationen runden das Angebot ab.

Attraktive Angebote für Wintersportfans

Wer die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental besonders günstig erleben möchte, profitiert von den SuperSkiWochen: vom 06. bis 19. Dezember 2025 sowie vom 14. März bis 06. April 2026 gibt es 15 Prozent Ermäßigung auf alle SkiWelt-Skipässe ab drei Tagen. Ein besonderes Highlight für Frühbucher: Wer seinen Skiurlaub zwischen dem 06. und 13. März 2026 plant und den Skipass bis zum 28. Februar 2026 bucht, erhält 10 Prozent Rabatt auf alle Skipässe von drei bis sieben Tagen – ideal für sonnige Firnabfahrten und genussvolle Hüttenstopps.

Mehr als ein Aparthotel

Das Hopfgarten Aparthotel verbindet sportliche Abenteuer in den Bergen mit dem Gefühl, ein zweites Zuhause gefunden zu haben. Ganz im Sinne der Pletzer Resorts steht der Aufenthalt für nachhaltige Erholung, die über den Moment hinaus Bestand hat – mit wertvollen Erinnerungen und Impulsen, die lange nachwirken.