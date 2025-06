Das HONOR 400 Pro im Test – Ein Highperformer für schmalere Geldbörsen

Das Honor 400 Pro ist gerade erschienen und mit diesem Android-Smartphone im Midrange Preissegment beweist Honor, wie günstig ein Fast-Flaggschiff-Handy sein kann. Was alles in diesem Gerät schlummert, zeigt mein Test.

Hinzu kommt ein 50-MP-Teleobjektiv mit optischem Dreifach-Zoom, die detailreiche und klare Aufnahmen ermöglicht, ohne dass die Bildqualität sichtbar leidet. Ergänzt wird das Setup durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, die Landschafts- und Umgebungsaufnahmen, sowie eine 50-MP-Frontkamera, die für scharfe Selfies sorgt. Die Kamera-App ist übersichtlich gestaltet und bietet zahlreiche kreative Modi. So auch einen vorinstallierten Beauty-Modus, aber der hat bei mir ehrlich gesagt das Ergebnis eher verschlimmbessert imho. Aber vielleicht bin ich einfach schon so schön, dass es da nix zu verbessern gibt und sogar die KI das einsieht 😛

Er lässt sich dank 100-Watt-Schnellladefunktion in weniger als einer Stunde vollständig aufladen – sogar nur gute 15 Minuten braucht der Akku um der Batterie wieder mehr als die Hälfte der Kapazität einzuflößen. Auch kabelloses Laden ist mit bis zu 50 Watt möglich – ein Feature, das man in dieser Preisklasse nicht überall findet und das den Alltag deutlich komfortabler macht.

Negativ fallen mir gelegentlich die übermäßigen Energiesparmaßnahmen auf und auch, dass Honor schon einiges an Bloatware vorinstalliert hat. Der starke Energiesparmodus sorgt schonmal dafür, dass Hintergrund-Apps zu schnell geschlossen werden, was den Nutzer:innenkomfort je nach Anwendung etwas einschränken kann.

Hinsichtlich des Feelings (was bei einem Gerät, das man tagtäglich summa summarum sicher mehrere Stunden in den Händen hält durchaus ein gewichtiger Punkt ist) macht das Honor 400 Pro also einiges richtig, aber kleine Abstriche in der Verarbeitung sind definitiv zu machen.

Das Honor 400 Pro verfügt über ein großes 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer Auflösung von 2800 × 1280 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz arbeitet. Die Bildschirmränder sind leicht abgerundet, was dem Gerät eine elegante und moderne Optik verleiht. Es ist für die HDR Standards von Amazon Prime Video und Netflix zertifiziert, was Videoschauen unterwegs in einer recht guten und hohen Qualität ermöglicht.

Ein weiteres Highlight des Geräts sind die zahlreichen KI-Features. Die Bewegungserkennung der Kamera funktioniert zuverlässig und sorgt dafür, dass sich auch schnelle Motive präzise einfangen lassen. Zusätzlich bietet das Gerät kreative Werkzeuge wie das automatische Freistellen von Motiven, das Entfernen unerwünschter Bildelemente sowie die Möglichkeit, Bildbereiche intelligent zu ergänzen. Diese Funktionen arbeiten überraschend gut, auch wenn sie bei häufiger Nutzung für manche Nutzer fast schon zu präsent erscheinen mögen.

Creepy Partytricks

Ich persönlich finde diese KI-Eingriffe etwas zu dominant oder sogar leicht unheimlich, da sie stark in den kreativen Prozess eingreifen. Außerdem funktioniert gerade die KI-Hochrechnung bei Vögeln und ähnlichem tierischen Bildinhalt eher mau.

Ein weiteres Feature, das es in der Form bisher noch auf keinem Smartphone vorinstalliert gab, ist die Bild zu Video-KI-Funktion. Die verwandelt eure Schnappschüsse in fünfsekündige Clips. Abgesehen davon, dass es wirklich eine extreme Gratwanderung zwischen creepy af und cool ist, was für lebensechte Kreationen die KI da selbstständig (man kann keine Prompts schreiben um das Ergebnis zu beeinflussen) erschafft, gibt es aber einen eindeutigen Wehrmutstropfen bei diesem lustigen Partytrick (denn viel mehr ist das meiner Ansicht nicht): er wird nicht für immer kostenlos bleiben.

Honor plant die Bild-zu-Video-Funktion in Bälde kostenpflichtig zu machen. Für den Anfang könnt ihr die Funktion zwei Monate täglich bis zu zehn Mal benutzen. Wie es danach weiter geht und wieviel dieses Service-Abo dann kosten wird, stand zum Testzeitpunkt noch nicht fest.

Honor 400 Pro – Unterschiede zwischen den Modellen in anderen Märkten:

Abgesehen davon, dass Prozessor und Displaygröße (Snapdragon 7 Gen 4 in Fernost VS. Snapdragon 8 Gen 3, 6,55 Inch in China VS. 6,7 Inch in Europa) in Fernost dezent schwächer, bzw. kleiner ausfallen, bekommen Käufer:innen am asiatischen Markt satte 7200 mAh, bis zu 16GB RAM und 1TB Speicher. Weshalb dem so ist, konnte ich nicht eruieren, aber sicherlich gut für euch zu wissen.