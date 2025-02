Das hat das neue Asus Zenfone 12 Ultra zu bieten

ASUS hat heute das brandneue Zenfone 12 Ultra vorgestellt – was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier. Dabei verspricht ASUS, dass das Zenfone 12 Ultra mehr als nur ein Smartphone ist: Eine harmonische Mischung aus Schönheit, Leistung und KI-gesteuerter Innovation, die den Anforderungen der heutigen technikbegeisterten Welt gerecht wird, wird versprochen.

Was hat das Asus Zenfone 12 Ultra zu bieten?

Moderne Eleganz

Das mit viel Liebe zum Detail gefertigte Zenfone 12 Ultra bietet mit seinem seidenmatten Glas, den extrem schmalen Rändern und den elegant abgerundeten Ecken einen modernen und hochwertigen Look. Gebaut, um den täglichen Herausforderungen standzuhalten, ist es nach IP68 wasser- und staubgeschützt und schützt so vor unerwarteten Wasserspritzern. Das Design spiegelt auch das Nachhaltigkeitsengagement von ASUS wider: Es besteht aus einem Rahmen aus 100 % recyceltem Aluminium, einem Bildschirm aus 22 % recyceltem Glas und einer FSC™-zertifizierten Verpackung. Erhältlich in harmonischem Sage Green, luxuriösem Ebony Black oder strahlendem Sakura White – verkörpert dieses Smartphone sowohl modernen Schick als auch umweltbewusste Innovation.

Profikamera

Das Zenfone 12 Ultra verfügt über ein professionelles Dreifach-Kamerasystem, das durch innovative KI-Funktionen erweitert wird. Es gibt eine Hauptkamera mit 50MP Sony Lytia® 700 Bildsensor mit einem 6-Achsen-Hybrid-Gimbal 4.0, ein 32MP-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom (Pixel Binning 1.4μm, Ausgangsfoto: 8MP) und OIS, ein 13MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 120° FOV sowie eine 32MP-Frontkamera mit einem RGBW-Sensor. Dieses System sorgt für atemberaubende Video- und Fotoergebnisse für Benutzer auf jedem Niveau und in jeder Situation. Zu den wichtigsten KI-Funktionen der Kamera gehören:

AI Tracking: Hält das Motiv, egal ob Mensch oder Tier, in Videos perfekt im Fokus.

Hält das Motiv, egal ob Mensch oder Tier, in Videos perfekt im Fokus. AI Portrait Video 2.0: Erzeugt Videos in Kinoqualität mit anpassbarem Bokeh-Effekt, die den Look rofessioneller Objektive nachahmen.

Erzeugt Videos in Kinoqualität mit anpassbarem Bokeh-Effekt, die den Look rofessioneller Objektive nachahmen. AI Voice Clarity: Reduziert Umgebungsgeräusche in Echtzeit und verbessert die Sprachverständlichkeit bei Videoaufnahmen.

Fotografie-Begeisterte werden auch Funktionen wie AI Magic Fill, die unerwünschte Elemente aus Fotos entfernt, AI Unblur, die Bilder, die durch Verwacklungen beeinträchtigt wurden, schärft, und KI Schwenken, die dynamische Bewegungsunschärfe-Effekte erzeugt, ohne dass eine professionelle Ausrüstung erforderlich ist, zu schätzen wissen.

KI-Tools für den Alltag

Das Zenfone 12 Ultra wurde entwickelt, um die Produktivität und Kommunikation zu optimieren, und verfügt über eine Reihe von KI Daily Tools mit fünf interessanten Funktionen:

AI Transcript 2.0: Transkribiert und fasst Meetings zusammen, identifiziert mehrere Sprecher und übersetzt die Ergebnisse auf Wunsch in verschiedene Sprachen.

Transkribiert und fasst Meetings zusammen, identifiziert mehrere Sprecher und übersetzt die Ergebnisse auf Wunsch in verschiedene Sprachen. AI Article Summary: Fasst Webartikel in kompakte Übersichten zusammen.

Fasst Webartikel in kompakte Übersichten zusammen. AI Document Summary: Erfasst das Wesentliche aus PDF-, Word-Dateien und anderen Dokumenten im Handumdrehen.

Erfasst das Wesentliche aus PDF-, Word-Dateien und anderen Dokumenten im Handumdrehen. AI Call Translator 2.0: Liefert Echtzeit-Übersetzungen bei Anrufen per Smartphone oder Messenger-Apps.

Liefert Echtzeit-Übersetzungen bei Anrufen per Smartphone oder Messenger-Apps. Circle to Search: Bietet eine sofortige Suchfunktion durch Einkreisen von Elementen auf dem Display.

Darüber hinaus verfügt das Zenfone 12 sowohl über Cloud-basierte KI als auch über geräteinterne KI und bietet so die Vorteile beider Welten. Wenn das Smartphone mit dem Internet verbunden ist, können die Nutzer die Leistung und Effizienz der Cloud-KI nutzen, aber wenn kein Internetzugang verfügbar ist, können sie sich auf die deutlich verbesserte Leistung der geräteeigenen NPU von Qualcomm verlassen. Außerdem ist das Zenfone 12 Ultra das weltweit erste Smartphone, das das Meta Llama 3 8B Sprachmodell für die geräteinterne Zusammenfassungen integriert und damit hervorragende Ergebnisse liefert. Alle von ASUS entwickelten KI-Tools können lokal auf dem Gerät betrieben werden, so dass die Funktionalität auch im Offline-Modus gewährleistet ist – eine perfekte Lösung für Vielreisende oder Berufstätige, die viel unterwegs sind. Wenn ein KI-Modell in der Cloud ausgeführt wird, liegt der Vorteil in der Geschwindigkeit der Verarbeitung. Für maximalen Datenschutz lassen wir die meisten Funktionen auf dem Smartphone laufen.

Hochwertiger täglicher Begleiter

Das Zenfone 12 Ultra wird von einem Snapdragon 8 Elite-Prozessor angetrieben, der zusammen mit einem 6,78-Zoll-Display für lebendige Farben sorgt. Der leistungsstarke 5500-mAh-Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von über 26 Stunden1 und wird durch kabelloses Qi 1.3 Laden für zusätzlichen Komfort ergänzt. Mit WiFi 7-Bereitschaft sorgt dieses Smartphone für nahtlose Konnektivität und ist damit eine ideale Wahl für den modernen Lebensstil.