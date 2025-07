DAS GERSTL Family Retreat im Vinschgau stellt sich vor

Mit dem Kajak über den türkisfarbenen Reschensee gleiten und ein einzigartiges Natur-Panorama genießen. Später im Venosta Spa entspannen, die Kids im Aqua Fun Park toben und an der Kletterwand über sich hinauswachsen lassen. Zusammen lachen und jeden Moment auskosten. So entstehen Erinnerungen, die bleiben. Maximale Erholung, exquisiter Luxus und die herzliche Gastfreundschaft der Hoteliersfamilie Gerstl definieren im neuen DAS GERSTL Family Retreat am Reschensee Urlaubsglück. Im Mai 2025 öffnete das Fünf-Sterne-Haus seine Pforten. Nachhaltiger Luxus und gelebte Gastfreundschaft Ankommen, staunen, wohlfühlen. Die Lage des neuen Familienhotels am Seeufer ist einzigartig, seine Atmosphäre unvergesslich. Das Gastgeberpaar Marion und Lukas Gerstl, Eltern zweier Töchter und Inhaber des etablierten DAS GERSTL Alpine Retreat bei Mals, haben ihren Zusammenhalt als Familie, ihre Wurzeln im Vinschgau und die Verbundenheit mit den Menschen der Region zum Fundament ihres neuen Retreats gemacht. Ihr Wissen um die Bedürfnisse von Familien stammt aus eigener Erfahrung, ihre Liebe zur Natur Südtirols drückt sich im nachhaltigen Konzept beider Häuser aus. Bei Bau und Interieur arbeiteten lokale Handwerksbetriebe mit umweltschonend erzeugten, heimischen Materialien. Auch sonst verfolgen die Gerstls konsequent ihre „r30″-Philosophie: Zutaten und Produkte fürs Restaurant stammen ebenso wie die Inhaltsstoffe der Kosmetiklinie wo immer möglich aus einem Radius von 30 Kilometern ums Haus.

Holzduft und Seeblick: Spa und Suiten nach Maß Überwältigend ist der Blick auf die Weite des Sees, aus dem der Turm des 1950 gefluteten Kirchleins ragt. Die 65 in nachhaltiger Holzbauweise und modernem Design gestalteten Suiten und Studios sind Logenplätze für das einzigartige Panorama. Mit mindestens 46 Quadratmetern Fläche und großer Terrasse bieten sie jede Menge Platz zur Entspannung. Die Erholung setzt sich in GERSTI’s Wasserwelt mit Innen- und Außenpool, Teenie- und Baby-Becken, im Aqua Fun Park mit 76 Meter-Rutsche und im Venosta Spa fort. Hier spenden Bio-Lehmsauna, Sole-Dampfbad, der Panorama-Heuruheraum und ein Cold Room mit Blick auf den Reschensee neue Kraft. Anwendungen mit der eigenen „r30″-Kosmetiklinie auf Basis wohltuender Inhaltsstoffe aus der Region gibt es für große und kleine Spa-BesucherInnen. Größere Gäste ab sechzehn können sich im Gym mit neuesten Fitness-Geräten aus Holz auspowern – oder beim wöchentlichen Fitness-Programm.

Spielen, Toben, Klettern und Plantschen Runterkommen oder richtig aufdrehen? DAS GERSTL Family Retreat ermöglicht beides – und das für alle Altersstufen. Im Baby & Toddler-Room werden die Jüngsten von sechs Monaten bis drei Jahren liebevoll (und kostenfrei) betreut, im Mini-Club spielen vier- bis achtjährige Kids nach Herzenslust zusammen. Für Kinder ab acht Jahren bietet der Maxi Club Spiele und spannende Ausflüge, bei denen sie die Umgebung erkunden. Abenteuer, Lernen in der Natur und ganz viel Spaß stehen für Kids und Teenager im Mittelpunkt. Zugleich sind die 76 Meter lange Wasser- und die zusätzliche Wellenrutsche im Aqua Fun Park Garanten für unbegrenztes Wasservergnügen. Auch die Kletter- und Boulder-Wand für beaufsichtigte Steilwand-Übungen begeistert den größeren Nachwuchs. Genug getobt? Die Ruheoasen in GERSTI’s Wasserwelt bilden Rückzugsorte für die ganze Familie zum Plaudern, Träumen und Kuscheln.

Gemeinsam erholen, zusammen Neues erleben

Die kostbare gemeinsame Zeit steht im DAS GERSTL Family Retreat im Mittelpunkt. Ob im Winter auf der Piste und dem zugefrorenen See oder im Sommer beim Radeln, Wandern, Segeln, Surfen und Kajakfahren: Eltern und Kinder teilen besondere Erlebnisse und unvergessliche Momente, bei denen sich auch die Erwachsenen den Luxus leisten, wieder ein bisschen Kind zu sein. Die Wärme der Gastgeberfamilie und viele herzliche Begegnungen schaffen dazu eine ganz eigene Magie, die über den Urlaub hinaus wirkt. Zugleich haben Eltern Gelegenheit, auch Auszeiten zu zweit zu genießen. Deshalb ist der Infinity-Pool einige Stunden am Tag Gästen ab sechzehn Jahren vorbehalten. Außerdem gibt es nahe der Pools eine Adults-Only-Area inklusive Panorama Ruheraum mit Heuboden, verschiedener textilfreier Saunen – darunter eine Lake Sauna – sowie einer Refreshing Zone. Wer sich verwöhnen lassen möchte, macht einen Abstecher in die vierte Etage des Hotels: Im Venosta Spa warten wohltuende Massagen und Treatments, nebenan befindet sich der Osteopathie-Raum des Hauses und für eine neue Frisur lohnt sich ein Besuch im hoteleigenen Salon. Kurzum: DAS GERSTL Family Retreat ist das perfekte Urlaubszuhause, um als Familie noch enger zusammenzuwachsen, Kindern unvergessliche Momente zu schenken und Eltern Ruhe und etwas Quality Time als Paar zu ermöglichen – ganz unbesorgt, denn ihre Kids wissen sie währenddessen in den besten Händen.