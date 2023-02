Das Foto-Flagship vivo X90 Pro kommt nach Österreich

Es gab schon erste Gerüchte, dass nach dem X80 Pro auch das Nachfolgermodell nach Österreich kommen könnte und nun kommt die offizielle Bestätigung. Das Foto-Flagship X90 Pro kommt nach Österreich.

Was hat das X90 Pro zu beiten?

Drei Jahre F&E: Mobile Imaging auf höchsten Niveau mit 1-Zoll-Sensor

Fast drei Jahre haben vivo und ZEISS Global Imaging am neuesten Gerät der X-Serie getüftelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein Setup aus Dreifach-Hauptkamera mit verbesserter Lichtempfindlichkeit, natürlicher Farbverarbeitung und Bildstabilisierung sorgt für ein intuitives Kameraerlebnis. Highlight-Feature des Geräts ist der bisher größte, maßgeschneiderte 1-Zoll-IMX989-Bildsensor der Branche. Die 50-MP-Portraitkamera liefert eine f/1,75-Blende und 3,2 μm große Pixel in einer 4-in-1-Konfiguration, wodurch mehr Licht pro Pixel aufgenommen werden. Das führt zu klareren und schärferen Bildern. Die lichtempfindliche Fläche des Sensors wurde im Vergleich zum X80 Pro um 77 Prozent vergrößert, wodurch die Lichtaufnahmekapazität um bis zu 43 Prozent erhöht wurde.

Die professionelle Porträtkamera ergänzt das Kamerasystem, und wartet mit einem 50-Millimeter-Fixfokus auf. Hinter dem Objektiv befindet sich ein IMX758-Sensor, der eine Blende von f/1,6 erreicht und so auch bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Porträts ermöglicht. Abgerundet wird das Kameratrio durch eine 108-Grad-Weitwinkelkamera mit besonders geringer Verzerrung, die mit ihrem 12-MP-Sony-IMX663-Sensor und einer f/2,0-Blende auch aus nächster Nähe perfekte Aufnahmen ermöglicht. Die optische Bildstabilisierung erreicht CIPA-Stufe 4: Eine Stufe, die in Richtung professioneller Setups geht.

Entwickelt für besonders gute Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen

Ein besonderer Fokus bei der Entwicklungsarbeit zusammen mit ZEISS lag auf der Foto- und Videografie bei schlechten Lichtverhältnissen. Der vivo V2 Chip trägt mit eigens entwickelten KI-Funktionen dazu bei, das Beste aus der Wiedergabe rauszuholen. Die ZEISS Optik mit T*-Beschichtung ermöglicht noch bessere Nacht- und Astrofotografie. Dank verbesserter Hardware-Komponenten und Software können auch 4K-Videos bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen: Der Algorithmus zur Rauschunterdrückung ermöglicht klare Bilder auch bei hohen ISO-Einstellungen. Die KI-Nachtansicht erzielt genauere Farbtöne bei Nachtaufnahmen.

Das X90 Pro verfügt über die Funktion ZEISS Natural Color 2.0, die Farben noch authentischer und genauer darstellen kann. Ein weiteres Key Feature ist der Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, der die Erfassung von Bewegungen optimiert. Im Sport- und Nachtmodus kann die Kombination aus Hochgeschwindigkeitsverschluss und Bewegungserkennung Bilder sofort einfrieren, sodass sich schnell bewegende Motive klar und scharf bleiben. Kreative Effekte bietet zum Beispiel das ZEISS Cine-flare Portät, das den aus Hollywood bekannten Flare-Effekt simuliert.

Blitzladung: Bis zu 50 Prozent Akku in nur acht Minuten

Das neue X90 Pro unterstützt 120W Dual-Cell FlashCharge, was in Kombination mit einem entsprechenden 4870 mAh großen Akku sowohl die Ladegeschwindigkeit als auch die Akkulaufzeit verbessert. Das X90 Pro unterstützt auch das bekannte drahtlose 50W FlashCharge, das mit dem X80 Pro im letzten Jahr eingeführt wurde. Wenn es schnell gehen muss, kann das X90 Pro im Schnelllademodus in 8 Minuten und 10 Sekunden auf 50 Prozent aufgeladen werdeni. Der ausgeglichene Modus ist hingegen ideal für das tägliche Laden und braucht 29 Minuten, um den Akku auf 100 Prozent zu ladenii.

Dual-Chipsatz-Konfiguration für hohe Performance im Alltag

Die leistungsstarke Bildverarbeitung wird durch eine Dual-Chipsatz-Konfiguration unterstützt: Der Hauptprozessor des Duos ist ein MediaTek Dimensity 9200, der dem Gerät zusammen mit dem vivo V2 Chip einen AnTuTu-Benchmark-Score von 1,26 Millionen ermöglicht. Abgerundet wird der Prozessor durch einen 12 GB LPDDR5X-Speicher und 256 GB UFS 4.0-Speicher. Der virtuelle 8 GB-Speicher durch vivo Extendend RAM und UFS Deep Defragmentation ermöglichen reibungsloses Multitasking und schnelle Datenverarbeitung. Vor Überhitzung schützt die verbesserte Dampfkammer-Flüssigkeitskühlung. Diese verfügt über eine 24-lagige Kühlstruktur, die im Vergleich zum Vorgängermodell um mehr als ein Drittel vergrößert wurde und eine Fläche von 4.002 mm² abdeckt. Zusätzlich reduziert ein innovatives Rahmendesign die Wärmeübertragung von der CPU auf den Rahmen, sodass die Bereiche, in denen die Hände das Telefon berühren, wenn es horizontal gehalten wird, bei starker Beanspruchung um bis zu 2o C kühler bleiben. 6,78-Zoll-Bildschirm mit bis zu 2160 Hz Frequenz und ZEISS Natural Color Display

Das 6,78-Zoll-Display besteht aus einem neuen lumineszierenden Material, das blaues Licht effektiv reduziert. Die Hochfrequenz-Pulsbreitenmodulation mit einer Frequenz von bis zu 2160 Hz reduziert das Bildschirmflackern drastisch, und dank der präzisen Dimmung kann die Helligkeit des Bildschirms im Sekundentakt an die äußeren Lichtverhältnisse angepasst werden. Neu ist auch das ZEISS Natural Color Display, das erstmals als Option zusätzlich zum Standard-Displaymodus eingeführt wurde. Jetzt wird jedes einzelne Display des vivo X90 Pro kalibriert, um sicherzustellen, dass die Farbwiedergabe genau dem entspricht, was das menschliche Auge sehen kann. Der ausladende, gebogene Bildschirm des X90 Pro kann 1,07 Milliarden Farben und eine 100-prozentige DCI-P3-Farbskala wiedergeben und liefert damit satte und natürliche Farben.

Einzigartiger Look, inspiriert von der Fibonacci-Spirale

Beim Design des neuen Flagship-Geräts sticht ein horizontales Band, die sogenannte Skyline, hervor. Sie wurde auf der Rückseite des veganen Lederbezugs eingeführt, um die Funktionsbereiche klar zu unterteilen. Das sektionale Design macht das Kameramodul zu einem visuell markanten Key Feature. In Anlehnung professionelle Kameras integriert das neue X90 Pro die drei rückwärtigen Kameras in ein “Big Eye“. Beschichtet mit Cornings Gorilla Glass erreicht die Gesamthärte der Glaslinse Stufe 6 auf der Mohs-Skala. Das Display des X90 Pro wird durch das neueste SCHOTT Xensation® Up Schutzglas geschütztii. Dieses chemisch gehärtete Lithium-Aluminium-Silikat-Glas verhindert Risse im Bildschirm und ermöglicht dem Gerät die Display-Krümmung. In Falltests übersteht Xensation Up Stürze aus doppelt so großer Höhe wie herkömmliches Aluminosilikatglas (AS).